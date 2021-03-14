Алматы. 14 марта. КазТАГ – Комитет национальной безопасности (КНБ) назвал должности погибших в авиакатастрофе в Алматы, передает корреспондент агентства.

«КНБ Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК: майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича,

19 октября 1984 года рождения, штурмана авиационного отдела; капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15 декабря 1985 года рождения, бортового техника летной группы авиационного отдела; старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24 ноября 1994 года рождения, штурмана экипажа летной группы авиационного отдела; сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10 ноября 1985 года рождения, старшего бортового механика летной группы авиационного отдела», — говорится в сообщении КНБ в воскресенье.

Как отметили в комитете, «экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести».

«Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты», — сказано в сообщении.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали

принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26. Как сообщило 14 марта агентство КазТАГ, авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.