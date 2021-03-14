«Аэродром закрыт, у нас катастрофа» – аудио переговоров разбившегося Ан-26 авиаслужбы КНБ

Алматы. 14 марта. КазТАГ – В распоряжении агентства КазТАГ оказалась аудиозапись переговоров разбившегося в Алматы Ан-26 авиационной службы комитета национальной безопасности (КНБ) с диспетчерами.

«Шло два борта Ан-26 – 26109 и 26201, который упал. По докладам предыдущих экипажей, наблюдалось умеренное обледенение с высоты 5200 футов (около 1700 м) и до земли. При посадке на 023L от диспетчера была информация – «облачность сплошная на 130 м». Непосредственно перед катастрофой от 26201 был доклад об уходе на второй», — сообщил в воскресенье источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией.

Последнее, что слышно на аудиозаписи, которую КазТАГ выкладывает полностью – «Аэродром закрыт, у нас катастрофа»:

advertisingkz · Переговоры диспетчеров с разбившимся самолетом Ан-26 Авиаслужбы КНБ

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26. Как сообщило 14 марта агентство КазТАГ, авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26. В самом КНБ назвали должности погибших.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.