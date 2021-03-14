Прививка от COVID-19 не нарушает пост в священный месяц Рамазан – имамы Казахстана

Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ – По словам казахстанских имамов, прививка от COVID-19 не нарушает пост в священный месяц Рамазан, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане.

«В Комитет санитарно-эпидемиологического контроля поступили вопросы от верующих мусульман, планирующих соблюдать пост в священный месяц Рамазан. Их интересуют, может ли нарушить пост вакцинация от коронавируса. Сотрудники Комитета обратились за разъяснением к служителям мечети», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что в 2021 году пост начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.

«В мечети сообщили, что пост нарушается в случае, если вещество, попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос. Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому прививка от COVID-19 пост не нарушает. Также в мечети добавили, что дозволены инъекции, используемые для лечения (то есть не витамины и не питательные)», — уточняет МВК.