1020 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в РК 13-14 марта

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – 1020 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ) выявили в Казахстане за 13-14 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 14 марта 2021 года КВИ+: заболеваемость – 224 731 (1011 за минувшие сутки), смертность – 2856 (пятеро за 13 марта); с 1 августа 2020 года по 14 марта 2021 года КВИ-: заболеваемость – 49 810 (9 за 13 марта), смертность – 655 (двое за 13 марта)», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 19 129 человека (15 043 КВИ+ и 4 086 КВИ-), из них в стационарах находится 5285 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 844 пациента.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 231 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 38 пациентов», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 206 832 человека.