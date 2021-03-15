Полная передача обязательств «КазАгро» государству учтена в рейтингах — Fitch

Алматы. 15 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Fitch Ratings учитывало в рейтингах полную передачу обязательств «КазАгро» государству, сообщило агентство.

«Организуемая государством полная передача обязательств КазАгро государству или назначенному им агенту была учтена в нашем обосновании рейтингов и отражала сильные связи между «КазАгро» и государством», — говорится в сообщении.

Fitch не ожидает негативного влияния на держателей облигаций АО «НУХ «КазАгро» на внутреннем рынке долгового капитала объединения «КазАгро» с АО «НУХ «Байтерек», отмечается в информации.

Слияние, инициированное государством — единственным акционером обеих компаний, не приведет к перебоям в предоставлении финансовых и нефинансовых услуг для сельхозпроизводителей в Казахстане в рамках программ с госфинансированием, ожидают аналитики.

Власти Казахстана заявляли, что новая объединенная структура, Байтерек, станет консолидатором разных институтов развития, работающих в Казахстане, и будет юридическим правопреемником объединяемых структур. Рейтингуемые Fitch дочерние структуры «КазАгро»: АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» станут дочерними структурами новой объединенной компании, поэтому их конечным акционером остается Казахстан. Ожидается, что слияние будет завершено к середине марта 2021 года, напоминает Fitch.