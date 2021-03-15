Туркестан. 15 марта. КазТАГ – Часть леса в Туркестанской области намерены отдать под магистральный трубопровод, передает корреспондент агентства.

«1. Перевести земельный участок общей площадью 5,2106 га из земель лесного фонда КГУ «Шардаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Акиму Туркестанской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление АО «Интергаз Центральная Азия» земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления для строительства магистрального трубопровода и их объектов», — говорится в проекте постановления правительства.

Из документа следует, что вся указанная территория покрыта лесом.

«При реализации проекта постановления АО «Интергаз Центральная Азия» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возмещаются в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере Т170 907,68, потери древесины в размере Т1 146,29», — сказано в пояснительной записке к проекту.