Алматы. 15 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Работа торговых комплексов и общепита может быть остановлена в Алматы, заявил главный государственный санитарный врач Алматы Жанарбек Бекшин.

«(Это может быть — КазТАГ) остановка торговых комплексов, объектов общественного питания. Вот вы наблюдаете, что сейчас в Европе творится. Полностью приостанавливают, не ограничения вводят, а полные запреты — и общепит, и объекты торговли, и сфера услуг. Все объекты останавливаются, движение прекращается, контакты тоже прекращаются (…) может, полный перевод на дистанционную форму работы всех учащихся школ, средних и высших учебных заведений. Если заболеваемость будет превышать и госпитализация 300 госпитализаций в сутки, то, конечно, мы будем вынуждены вводить такие меры, потому что никакая материальная база коечная не выдержит этого», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом, по его словам, 12 марта в городе было зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусом.

«Вы знаете, что мы с 10 марта вошли в красную зону матрицы оценки эпидситуации у нас в Республике и в связи с тем, что имеется рост заболеваемости и в принципе рост заболеваемости у нас начался с 3 марта и если в первый день, 3 марта, был зарегистрирован 121 случай, то уже 12 марта было зарегистрировано 360 случаев. Заболеваемость растет и после того, как мы определили и внедрили постановлением, которое вышло 10 марта №9 главного государственного санитарного врача города Алматы уже с субботы мы видим отрицательную динамику роста. Если мы имели 360 случаев заболевания, то в субботу уже 342, а за вчерашний день – 297 случаев», — сообщил Бекшин.

Отметим, что проставление №9 и указанные в нем ограничительные меры вступили в действие в субботу, 13 марта, когда, по словам Бекшина, заболеваемость стала снижаться. При этом Бекшин заявил, что инкубационный период коронавируса составляет от одного-трех до 28 суток.