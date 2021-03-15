Новый локдаун могут ввести в Алматы

Алматы. 15 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы могут ввести новый локдаун в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил главный государственный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Так дальше продолжаться не может. На сегодня мы имеем 3,4 тыс. коек, загруженность которых не превышает 40%. При этом мы имеем 7 тыс. резервных коек, но, как говорится, резервы тоже могут исчерпаться. Если мы будем иметь госпитализацию 5 тыс. случаев в сутки, то буквально в пределах одного инкубационного периода мы полностью займем все койки. Этого мы не должны допустить. И если даже вот будет 300 госпитализаций в сутки, то, конечно же, город будет закрываться на локдаун. Если не принять превентивные своевременные меры, то, конечно, придется полностью закрываться, то есть даже уже не ограничивать, а останавливать целые отрасли. Наша задача — это не допустить. Сейчас еще не поздно, иначе если мы сейчас упустим время, то тогда действительно будет поздно», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом он пояснил, что при 300 заболевших в сутки будет вводиться внутренний локдаун, а при 500 город может быть закрыт.

«30 – это будет внутренний локдаун, а если 500 и более, то уже будет полностью закрываться город. (Внутренний локдаун – это) мы сейчас закрываем общественный транспорт, закрываем отдельные виды деятельности, полностью, как говорится, не перекрывается движение населения. Вот если 100% будет, тогда внутри города межрайонные блокпосты как, помните, это было. Но такого не должно быть. Мы сейчас включаем ограничительные мероприятия, как видите. Я думаю, что на данном этапе мы сможем удержать ситуацию не полным закрытием всех видов деятельности, а достаточно будет ограничительных мероприятий, приостанавливать в выходные дни, праздничные дни, по времени ограничивать деятельность», — пояснил он.

В свою очередь заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров пояснил, что пока закрытие города не планируется.