Алматы. 15 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Общественный транспорт не будет работать в Алматы в выходные и праздничные дни, сообщил главный государственный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«В выходные дни транспорт будет остановлен и это будет до тех пор, пока не выйдем мы из красной зоны. В выходные и праздничные дни мы будем останавливать транспорт, до тех пор, пока это является одним из основных мер противоэпидемических, чтобы снизить контакты населения, концентрацию населения и зараженность в общественном транспорте», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

По его словам, 17,5% заболевших заразились коронавирусом в общественном транспорте.

При этом Бекшин заявил, что ДСЭК не собирается принимать никаких мер для решения ситуации с переполненными автобусами в Алматы.

«Мы никакие меры не предпримем, точно как и ты. Наша задача – выяснить причины. Вот мы выяснили причины. Мы сейчас поставили задачу перед Управлением транспорта. Поэтому я руководство транспорта пригласил к себе на Zoom. Если бы этим занималась медицинская организация, организацией транспортного движения, то, конечно бы мы отвечали», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

В свою очередь руководитель отдела развития транспортной инфраструктуры управления городской мобильности акимата Алматы Асет Тулеушов заверил, что в часы пик на линию выпускаются дополнительные автобусы.

«Скученность в автобусе – это, в основном, утренние часы пик и вечерние часы пик. Днем автобусы полупустые ходят. В эти моменты мы полностью выпускаем на линию резервный подвижной состав. Мы выпускаем людей на линию», — заверил он.