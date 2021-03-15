«Педагогическая трагедия»

Случилось неприятное и неизбежное

– Нам задали выучить песню «Прекрасное далёко»! В понедельник привезут какую-то Сару Алпамысовну, а это её любимая песня, и мы должны для неё петь! – с порога объявил мой девятилетний сын, скидывая кроссовки и ранец.

– Алпысовну! И она не какая-то, а жена президента – строго поправила я.

Из педагогических соображений я тогда не сказала ребёнку, что если их директрисе угодно петь Саре Алпысовне, то пусть сама и поёт, а я пойду в РОНО и ласково спрошу – они образование дают или холопов муштруют?

Теперь жалею, что не сказала. Это было бы педагогично.

***

Однажды я узрела Сару Алпысовну по телевизору. Это было первое десятилетие президентства Назарбаева, совпавшее с увлечением его супруги учением Порфирия Иванова. Был такой пожилой бородач в семейных трусах. Ходил зимой босой, обливался ледяной водой.

Телерепортаж был о том, как Сару Алпысовну в рамках её проповеднических вояжей принимают в каком-то детском садике. Усадили на детский стульчик, по бокам, как конвой, расселись умильные педагогические фурии в парикмахерских начёсах. Дети на сцене танцевали и пели про прекрасное далёко, а лицо Сары Алпысовны выражало усталость и тоску.

Как это печально, думала я, когда первая леди сильно увлечётся чем-нибудь эдаким, туманным, эзотерическим. Очевидно, Сара Алпысовна, прочитав «Детку» Порфирия Иванова, испытала интеллектуальный восторг, присущий всякому неофиту, вкусившему непомерную порцию сакрального. Казалось бы, ну и на здоровье. О, если бы так…

Ведь чем особенно неприятен неофит? Он может говорить только об открывшейся ему истине. Он вас уловляет на улице, на базаре, на вечеринке, он держит вас за пуговицу и уговаривает припасть к сакральному источнику. «Опомнись, пока не поздно!» — увещевает вас неофит. Добро, если он рядовой обыватель и может выносить мозг только небольшому семейному и приятельскому кругу.

А что случается, если новообращённый (в нашем случае первая леди) имеет неограниченный, никем и ничем не сдерживаемый доступ к административному ресурсу?

Случилось неприятное и неизбежное. Образовался сводный хор подлипал, немедленно провозгласивший её носительницей сокровенного знания, новатором и пролагателем новых путей.

Программу нравственно-духовного образования «Самопознание» Сары Назарбаевой с 2001 года как пилотный проект, а с 2010 как обязательный предмет преподают во всех общеобразовательных школах, некоторых вузах и даже детских садах! Вот здесь возникают вопросы.

Сара Назарбаева не педагог, не философ, не учёный, и насколько мне известно, не имеет никакого специального образования, кроме среднего. Допустим, что и это не беда. В истории мировой культуры сколько угодно философов, не имевших высшего образования. Сократ, к примеру, не учился в Сорбонне хотя бы потому, что её тогда просто не было. Всё дело в том, что именно предлагает новоявленный теоретик городу и миру. Что представляет из себя его труд?

***

Я прочитала все изданные в нашей стране учебники по предмету «Самопознание». Все. От корки до корки. С первого и даже для 12-го, пока несуществующего класса. Две педагогические дамы – Карабутова Анжелика Александровна и Калачева Ирина Владимировна сами мне это предложили.

Цитирую: «Хотим обратиться к учителям и родителям: вдумчиво и до конца читайте тексты, представленные в учебниках самопознания, ведь в них отражена нравственная основа поступка, которая помогает задуматься о главных человеческих ценностях».

Фраза корявая, лишённая смысла, пустая (других они сочинять просто не умеют), но я послушалась.

Я ведь и родитель, и учитель по образованию, и с прилежанием, очень «вдумчиво и до конца» изучила их бумажную продукцию.

О, это пронзительное чтение. Слащавую медоточивую интонацию авторам удаётся держать и с первоклашками, и с вполне уже половозрелыми старшеклассниками:

«Вспомните, что хорошего сделали для вас родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Обнимите их, скажите им добрые, тёплые слова благодарности. Можете сделать для них подарок – аппликацию, оригами, рисунок».

Ещё одно задание: «Прочитайте изречение Абая Кунанбаева. Почему он утверждает, что нет ничего дороже сердца? Как соотнести с этим возможности человека?». Эту абракадабру я даже комментировать не берусь.

«Разработайте памятки поведения человека на природе». Ну, допустим. Разработал ребенок эти правила, дальше что? «Вместе с малышами узнайте, сколько «живёт» мусор. Подготовьте сообщения о том, как долго существуют разные виды мусора».

Шестиклассникам предлагают ответить на вопрос: «В чем заключается истина Чокана Валиханова?». Вы что-нибудь поняли? Что означает эта фраза: «истина Чокана Валиханова»?

А вот ещё: «Прочитайте советы психолога, которые даны в газете «Аргументы и факты» (№19, 2010г.)» Интересно, где дети должны раздобыть этот номер газеты? И неужели там настолько ценные советы, что газету надо разыскивать как священную скрижаль?

Одна из авторов, Калачева И.В. даёт вообще невообразимое задание: «Придумайте свою пословицу о чести». Целые нации веками обкатывают, оглаживают пословицы и поговорки, как океан прибрежную гальку, а здесь предлагают сделать это школьнику. По-видимому, сама госпожа Калачева не затруднится придумать хоть дюжину пословиц. Что-нибудь вроде: «Не пропасть тебе вовеки, коль работаешь в «Бобеке»». Или «На Сару надейся, сама не плошай»; «Любишь кататься, люби и прогибаться»; «Любишь калачи – учебники пиши».

В рабочих тетрадях ученикам предлагается заполнить анкету и вычислить по ней «шкалу совестливости». Один из вопросов анкеты: «Вас раздражает, когда женщина курит?».

Ещё одно задание: «Придумай, пожалуйста, какую пушинку ты хотел бы подарить Фее Любви. Нарисуй её».

У авторов невротическая привязанность к прописным буквам: Любовь, Счастье, Сердце, Душа, Фея Любви.

В учебнике для восьмого класса: «Люди должны много улыбаться и быть приветливее друг с другом – это увеличивает уровень счастья. Разработайте рекламный (!) буклет «Служение обществу». Создайте коллаж «Жизнь — источник радости».

Коллаж – любимое слово авторесс.

Я не выбирала для цитирования и не вырывала из контекста особо лакомые места. Какую страницу ни открой, сплошные перлы. Пособия обильно напичканы нравоучениями, притчами и сказками графоманствующих «народных писателей» и «живых классиков». Самая яркая из них – карагандинская писательница Дария Джумагельдинова. Наиболее полно и выпукло её литературный стиль отражает повесть «Мистер Крыс», о мальчике, воспитанном крысиной стаей: «Однажды, когда плыли по Венеции на галерке – знаменитой итальянской лодке, мы увидели небольшое животное, которое храбро плыло по волнам навстречу».

Ещё предлагают детям для чтения кабацкую песенку шансоньетки Ляли Рублёвой.

Начинается первый куплет забубенно, с ресторанным размахом:

Как без клавиш рояль, как Пале-Руайяль

Без принцесс, королей — лишь музей, —

Так пустеет душа, и мне трудно дышать,

Если рядом нет близких друзей.

Никакой внятной программы в этих «учебниках» нет. Они наполнены расплывчатыми, лишенными реального смысла определениями, неуместными цитатами, лежалыми сентенциями и идейными спекуляциями.

Их написала не Сара Алпысовна, а те, кто составляют её клир. Пролетарии умственного труда, герои наробраза, сочиняющие путеводители для рядовых шкрабов. Косные, отсталые, поверхностно образованные люди, ни малейшего представления не имеющие о детской психологии. Не интеллигенты, а именно образованцы. Ну, разве что, добавить: и приспособленцы.

Написали, опираясь на теорию, которой, по совести говоря, просто нет в природе. Мало того, что эти беззастенчивые дамы состряпали безвкусные, никчемные, вредные для детской психики пособия, они приложили к ним так называемые рабочие тетради. Я изучила и их. Все, вдумчиво и до конца.

Если наша цивилизация погибнет, и останутся от неё (случайно, в каком-нибудь особо охраняемом бункере) только учебники «Самопознания», и их найдут потом, через сотни веков, пытливые исследователи… Они над нами смеяться будут. Им будет нас не жалко.

***

Саре Алпысовне по простоте души кажется, что стоит лишь усвоить людям пару-тройку азбучных истин, и мир воссияет добротой и справедливостью. Но позвольте, этика — часть мировой философии, берущая начало в цивилизациях Древнего мира. За это время созданы не просто тома, а целые библиотеки, посвящённые морали. Нагорной проповеди Христа две тысячи лет, но ведь дня не проходит без того, чтобы её постулаты не нарушались. Люди по-прежнему убивают, крадут, прелюбодействуют. Псалмам Давида не менее пяти тысяч лет, а сколько там мудрых увещеваний, как и в мусульманском аналоге Псалтыри, священной книге Забур.

Стране действительно необходимо пройти курс самопознания, отважно заглянуть в самые потаённые схроны коллективного сознания, где скопилось немало плесени и мусора. Но это результат совокупного труда всех граждан, их волевых и умственных усилий.

А прививать детям навыки благочестия в стране, где царит безнравственность, коррупция, насилие и лицемерие – пустая трата времени и денег.

Кстати, о деньгах. Совсем недавно при приснопамятном «Бобеке» торжественно открыли новый институт. Назвали его помпезно и претенциозно – «Национальный институт гармоничного развития человека». Возглавила его Ирина Калачева. Та самая, с пословицами.

Уставный капитал — 258 963 000 тенге. Государственное участие — 100 %.

У вас по-прежнему нет вопросов?

***

Картинка с youtube.com

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.