Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 16 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 16 марта в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 16 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«16-19 марта в Жамбылской области местами ожидается туман. 16-18 марта местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Таразе 16-19 марта временами ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«16 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 16 марта временами ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«16 марта в Туркестанской области ожидается местами туман. Ветер восточный днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«16 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«16 марта в Акмолинской области местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«16 марта в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 16 марта ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.