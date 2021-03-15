Токаев подписал закон, позволяющий приостановить действия международных договоров

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, приостанавливающий действия международных договоров в случае их нарушения контрпартнерами, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет приостанавливать действие международных договоров в случае их нарушения контрпартнерами.

«Законопроектом предлагается включение норм, предусматривающих возможность принятия Республикой Казахстан ответных мер (контрмер) в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения контрпартнерами своих обязательств», — сказал заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнения в закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан».

Он отметил, что принятие законопроекта обеспечит включение в профильный закон следующих норм: о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами Республики Казахстан и непосредственном применении таких международных договоров; об информировании общественности по изменениям в статусе международных договоров; о дополнительных способах прекращения действия договоров в целях устранения в законе пробела правового регулирования порядка их прекращения.

По словам Тлеуберди, принятие законопроекта позволит обеспечить учет интересов страны во взаимоотношениях с контрпартнерами, не выполняющими взятые перед Казахстаном обязательства.