Карантин: чиновники не боятся выглядеть глупыми 15.03.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 321 0 Куаныш Керимкулов о нелогичных карантинных мероприятиях и «неправильной» вакцинации Похожие материалы: Карантин в Шымкенте продлили почти до конца марта Ковидный год: как кошмарили бизнес и людей Бекшин пообещал устроить коллективную проверку медцентра «Сункар» в Алматы Празднование Наурыза запретили в Алматы «Наконец-то появился коронавирус». Как изменился Казахстан за год». «Процесс пошел. Да здравствует процесс?». «Хотели как лучше… Хроники отечественной цифровизации». «Вместо похорон ходили из ЕНПФ в ЦОН»: отмена свидетельств о смерти добавила гражданам проблем»