«АТФБанк» присоединят к Jýsan Bank до конца 2021 года

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – «АТФБанк» присоединят к Jusan Bank до конца 2021 года, сообщает пресс-служба АО «First Heartland Jýsan Bank».

«На совместном общем собрании акционеров Jýsan Bank и «АТФБанка» принято решение о присоединении «АТФБанка» к Jýsan Bank», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как заявили в пресс-службе, «в результате присоединения Jýsan Bank войдет в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала» и «объем активов Jýsan Bank после завершения объединения составит около Т3 трлн».

«Jýsan Bank будет обладать одной из крупнейших сетей банкоматов в более чем 1,1 тыс. единиц и 180 отделениями по всей стране. Процесс присоединения АТФБанка к Jýsan Bank планируется завершить до конца текущего года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «соответствующие документы о получении разрешения на присоединение «АТФБанка» к Jýsan Bank будут направлены в агентство по регулированию и развитию финансовых рынков (АРРФР) в установленные законодательством сроки».

«В процессе объединения двух банков все отделения и сервисы «АТФБанка» продолжат работу в привычном режиме до их полного перевода на обслуживание в Jýsan Bank», — заверила председатель правления АТФБанка Галия Маханова.

Напомним, 27 октября в First Heartland Jýsan Bank сообщения о возможной покупке «АТФБанка» агентству КазТАГ назвали «слухами». Незадолго до этого КазТАГ сообщал, что Национальный банк Казахстана зафиксировал самый низкий по банковской системе коэфициент достаточности собственного капитала (k1 и k2) АО «АТФБанк» на 1 сентября 2020 года – 0,103, хотя регулятор не указывал на невыполнение норматива достаточности минимального размера собственного капитала банка.

2 ноября сообщения о планах покупки Jýsan банком почти 100% «АТФБанка» подтвердились официально.

30 декабря стало известно, что Jýsan Bank выкупил почти 100% акций «АТФБанка». Затем бывший акционер «АТФБанка» Галимжан Есенов купил около 20% акций Jýsan-банка.

Jýsan Bank создан после покупки инвесткомпанией First Heartland Securities «Цеснабанка» у бывшего руководителя администрации президента Казахстана Адильбека Джаксыбекова и его родственников.