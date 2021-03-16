«Коронавирус обосновался в мегаполисах». «Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива». «США с помощью националистов пытаются оторвать Казахстан от России». «Утечка «мозгов» и «рук» из страны: как ее можно остановить?». «Слово о бухарских евреях Казахстана»

365INFO.KZ. «Коронавирус обосновался в мегаполисах» — Впервые с мая прошлого года на долю Алматы и Нур-Султана приходится больше половины всех выявленных фактов заражения. Заболеваемость коронавирусом в Алматы достигла рекордных показателей. По данным coronavirus2020.kz, 13 марта в городе выявили 360 новых случаев. В Нур-Султане 13 марта зарегистрировали 173 заражения, это максимум с 24 января. За последние трое суток (11-13 марта) в столице зарегистрировали 437 новых случаев заражения. Столь высокой концентрации не наблюдалось с 30 мая 2020 года. Тогда на два крупнейших города республики приходилось 56% всех зарегистрированных случаев. Для сравнения: 13 февраля доля Алматы и Нур-Султана составляла 19,5%, 1 марта – 25,4%.
EHONEWS.KZ. Турар КАРИМОВ – «США с помощью националистов пытаются оторвать Казахстан от России и ЕАЭС» — Я думаю, администрация Байдена не только не поменяет прежнюю политику, начатую Трампом, но усилит её своей демократической риторикой о необходимости защиты прав человека в странах Центральной Азии, используя для продвижения своих целей прозападные НПО, национал-либералов, а также исламистов и пантюркистов. При этом роль казахских националистов, как главного орудия политики Вашингтона в стране, сейчас только еще больше усилится в деле организации русофобской кампании и движения за выход республики из ЕАЭС. США будут всячески подогревать «национальную революцию» с целью отрыва Казахстана от постсоветского пространства и «украинизации» региона в целом.
QMONITOR.KZ. «Утечка «мозгов» и «рук» из страны: как ее можно остановить?» — Казалось бы, еще вчера казахстанцы хвастались тем, что, в отличие от узбеков и киргизов, им нет нужды уезжать на заработки за рубеж и выполнять там не самую квалифицированную работу – один наш бывший министр из-за этого даже чуть было не нарвался на дипломатический скандал. Но времена круто изменились, и теперь многие наши граждане в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации сами не прочь стать гастарбайтерами… О том, можно ли повернуть эту тенденцию вспять, а главное – как это сделать, мы беседуем с директором Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета Булатом СУЛТАНОВЫМ.
«Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива» — О печальном состоянии казахстанской науки в последние годы говорили и писали так много, что было бы странно, если бы государство не обратило на эту проблему особое внимание и не протянуло бы руку помощи. Но его вмешательство в эту сложную сферу нередко оборачивается лишь разочарованием и негативными последствиями. Как считают сами ученые, если власти не сменят, причем в срочном порядке, тактику и подходы в отношении науки, то вскоре страна может и вовсе ее потерять. О том, как, почему и когда это может произойти, говорят эксперты.
VLAST.KZ. «Гульнар Кендирбай, историк: «Чем больше разных точек зрения на исторические события, тем лучше»» — Каким видит Казахстан мировая историческая наука? Какую роль в формировании этого видения играют казахстанские ученые? Об этом мы поговорили с профессором Колумбийского университета Гульнар КЕНДИРБАЙ. Гульнар родилась и выросла в Алматы, окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, а сейчас она преподает историю Центральной Азии в престижном университете США. Наша героиня рассказала о том, что важно для объективности исторических исследований, какие проблемы есть в исторической науке Казахстана, а также о своей недавно опубликованной книге.
FORBES.KZ. «Ловушка неэффективности: Тимур Кулибаев об исках госорганов в отношении бизнеса» — В Нур-Султане прошел форум «Открытый диалог: бизнес и правосудие». Участие приняли председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ, председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ, а также члены правления Нацпалаты и судьи Верховного суда. Вопрос многочисленных исков от госорганов в отношении бизнеса поднял Тимур Кулибаев. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решать, а не доводить все споры до Верховного суда.
EXCLUSIVE.KZ. «Выборы сельских акимов: горожане должны помочь» — Президент ТОКАЕВ при каждом удобном и неудобном случае стал говорить о прямых выборах акимов. В обществе же особого интереса к этому не проявляется – сельчане готовятся к сезону, а городские активисты оказались слишком «оторваны от земли». Однако предстоящая избирательная кампания может дать новый импульс для развития гражданского общества и электоральной культуры. Главное – было бы желание.
PLATON.ASIA. «Слово о бухарских евреях Казахстана» — Один из старейшин общины бухарских евреев г. Шымкент З.М. МУРДУХАЕВ: «Казахстан – наша Родина» — Сегодня нас здесь осталось 10 человек, в советское время, до эмиграции, нас в Шымкенте было более 500 человек. Затем большинство из них уехали в Австралию, США, Израиль и другие страны. Однако несколько человек потом вернулись. Есть небольшая община в Кызылорде и Алматы. В советское время в Кызылорде жило несколько сот бухарских евреев, но не больше чем в Шымкенте. Мой дед переехал сюда из Ферганы в 1932 году, отец тогда был маленьким, родители мамы из Кызылорды. Потом дед уехал умирать в Фергану, чтобы быть похороненным рядом со своими родителями. Мой отец здесь похоронен, и я по-любому буду похоронен здесь. Во многом поэтому я не уехал вместе со многими евреями за рубеж, потому что хочу здесь быть похороненным – рядом с отцом — на родине.
TIME.KZ. «Разведка слушаниями» — В Алматы жители домов, которые местные власти решили снести для пробивки одного из значимых проспектов города, выступили против такого строительства дороги. О планах городских властей по пробивке проспекта Назарбаева в юго-восточном направлении разговоры ходили давно, однако для многих жителей микрорайона, по которому собираются проложить дорогу, эта новость стала потрясающим открытием.
«Золотоносное такси» — Жители одного из отдаленных районов Атырауской области — Курмангазинского — никак не могут добиться от властей запуска ж/д состава до областного центра. Те поезда, что курсировали через этот район ранее, из-за пандемии отменили, и единственный пока транспорт — это такси.
«За закрытыми дверьми» — В МВД назвали самые опасные для детей места. Оказывается, рисковые зоны очень близко, они рядом… В 70 процентах случаев с детьми в нашей стране жестоко обращаются не на улице, а дома! Там же чаще всего над ними совершают действия сексуального характера. Об этом рассказал зампредседателя комитета административной полиции МВД Алексей МИЛЮК.
AZATTYQ.ORG. «Крановщикам повысили зарплаты до 500 тысяч тенге, но этого мало. Почему?» — В Нур-Султане крановщики часто стали выходить на забастовки. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Компании пошли на некоторые уступки, но работники по-прежнему недовольны. Рассказываем, чем обоснованы высокие требования машинистов башенных кранов. 11 марта в Нур-Султане скорость ветра достигала 20–28 метров в секунду. Требования техники безопасности для машинистов крана гласят, что в такую погоду работы на высотных сооружениях следует прекратить. Однако крановщики Нур-Султана выходят на работу, так как этого требует работодатель.
«Выселение ради госнужд: жителям отключили отопление, воду и свет» — В Карагандинской области продолжается принудительное выселение жителей поселков в районе месторождения меди, которую добывает «Казахмыс». Люди сообщают об отключении им отопления, воды и света после их отказа освободить жильё.
KURSIV.KZ. «В каких странах могут отдохнуть казахстанцы на Наурыз» — Регулярные и чартерные рейсы из Казахстана перед празднованием Наурыза действуют в 14 стран. Это Турция, ОАЭ, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Германия, Грузия, Таджикистан, Южная Корея, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка. Об этом 15 марта «Курсиву» сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.
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