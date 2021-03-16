«Коронавирус обосновался в мегаполисах». «Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива». «США с помощью националистов пытаются оторвать Казахстан от России». «Утечка «мозгов» и «рук» из страны: как ее можно остановить?». «Слово о бухарских евреях Казахстана»

Сетевой Казахстан 16 марта 2021г.

365 INFO . KZ . «Коронавирус обосновался в мегаполисах» — Впервые с мая прошлого года на долю Алматы и Нур-Султана приходится больше половины всех выявленных фактов заражения. Заболеваемость коронавирусом в Алматы достигла рекордных показателей. По данным coronavirus2020.kz, 13 марта в городе выявили 360 новых случаев. В Нур-Султане 13 марта зарегистрировали 173 заражения, это максимум с 24 января. За последние трое суток (11-13 марта) в столице зарегистрировали 437 новых случаев заражения. Столь высокой концентрации не наблюдалось с 30 мая 2020 года. Тогда на два крупнейших города республики приходилось 56% всех зарегистрированных случаев. Для сравнения: 13 февраля доля Алматы и Нур-Султана составляла 19,5%, 1 марта – 25,4%.

EHONEWS . KZ . Турар КАРИМОВ – «США с помощью националистов пытаются оторвать Казахстан от России и ЕАЭС» — Я думаю, администрация Байдена не только не поменяет прежнюю политику, начатую Трампом, но усилит её своей демократической риторикой о необходимости защиты прав человека в странах Центральной Азии, используя для продвижения своих целей прозападные НПО, национал-либералов, а также исламистов и пантюркистов. При этом роль казахских националистов, как главного орудия политики Вашингтона в стране, сейчас только еще больше усилится в деле организации русофобской кампании и движения за выход республики из ЕАЭС. США будут всячески подогревать «национальную революцию» с целью отрыва Казахстана от постсоветского пространства и «украинизации» региона в целом.

QMONITOR . KZ . «Утечка «мозгов» и «рук» из страны: как ее можно остановить?» — Казалось бы, еще вчера казахстанцы хвастались тем, что, в отличие от узбеков и киргизов, им нет нужды уезжать на заработки за рубеж и выполнять там не самую квалифицированную работу – один наш бывший министр из-за этого даже чуть было не нарвался на дипломатический скандал. Но времена круто изменились, и теперь многие наши граждане в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации сами не прочь стать гастарбайтерами… О том, можно ли повернуть эту тенденцию вспять, а главное – как это сделать, мы беседуем с директором Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета Булатом СУЛТАНОВЫМ.

«Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива» — О печальном состоянии казахстанской науки в последние годы говорили и писали так много, что было бы странно, если бы государство не обратило на эту проблему особое внимание и не протянуло бы руку помощи. Но его вмешательство в эту сложную сферу нередко оборачивается лишь разочарованием и негативными последствиями. Как считают сами ученые, если власти не сменят, причем в срочном порядке, тактику и подходы в отношении науки, то вскоре страна может и вовсе ее потерять. О том, как, почему и когда это может произойти, говорят эксперты.

VLAST . KZ . «Гульнар Кендирбай, историк: «Чем больше разных точек зрения на исторические события, тем лучше»» — Каким видит Казахстан мировая историческая наука? Какую роль в формировании этого видения играют казахстанские ученые? Об этом мы поговорили с профессором Колумбийского университета Гульнар КЕНДИРБАЙ. Гульнар родилась и выросла в Алматы, окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, а сейчас она преподает историю Центральной Азии в престижном университете США. Наша героиня рассказала о том, что важно для объективности исторических исследований, какие проблемы есть в исторической науке Казахстана, а также о своей недавно опубликованной книге.

FORBES . KZ . «Ловушка неэффективности: Тимур Кулибаев об исках госорганов в отношении бизнеса» — В Нур-Султане прошел форум «Открытый диалог: бизнес и правосудие». Участие приняли председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ, председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ, а также члены правления Нацпалаты и судьи Верховного суда. Вопрос многочисленных исков от госорганов в отношении бизнеса поднял Тимур Кулибаев. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решать, а не доводить все споры до Верховного суда.

EXCLUSIVE . KZ . «Выборы сельских акимов: горожане должны помочь» — Президент ТОКАЕВ при каждом удобном и неудобном случае стал говорить о прямых выборах акимов. В обществе же особого интереса к этому не проявляется – сельчане готовятся к сезону, а городские активисты оказались слишком «оторваны от земли». Однако предстоящая избирательная кампания может дать новый импульс для развития гражданского общества и электоральной культуры. Главное – было бы желание.

PLATON . ASIA . «Слово о бухарских евреях Казахстана» — Один из старейшин общины бухарских евреев г. Шымкент З.М. МУРДУХАЕВ: «Казахстан – наша Родина» — Сегодня нас здесь осталось 10 человек, в советское время, до эмиграции, нас в Шымкенте было более 500 человек. Затем большинство из них уехали в Австралию, США, Израиль и другие страны. Однако несколько человек потом вернулись. Есть небольшая община в Кызылорде и Алматы. В советское время в Кызылорде жило несколько сот бухарских евреев, но не больше чем в Шымкенте. Мой дед переехал сюда из Ферганы в 1932 году, отец тогда был маленьким, родители мамы из Кызылорды. Потом дед уехал умирать в Фергану, чтобы быть похороненным рядом со своими родителями. Мой отец здесь похоронен, и я по-любому буду похоронен здесь. Во многом поэтому я не уехал вместе со многими евреями за рубеж, потому что хочу здесь быть похороненным – рядом с отцом — на родине.

TIME . KZ . «Разведка слушаниями» — В Алматы жители домов, которые местные власти решили снести для пробивки одного из значимых проспектов города, выступили против такого строительства дороги. О планах городских властей по пробивке проспекта Назарбаева в юго-восточном направлении разговоры ходили давно, однако для многих жителей микрорайона, по которому собираются проложить дорогу, эта новость стала потрясающим открытием.

«Золотоносное такси» — Жители одного из отдаленных районов Атырауской области — Курмангазинского — никак не могут добиться от властей запуска ж/д состава до областного центра. Те поезда, что курсировали через этот район ранее, из-за пандемии отменили, и единственный пока транспорт — это такси.

«За закрытыми дверьми» — В МВД назвали самые опасные для детей места. Оказывается, рисковые зоны очень близко, они рядом… В 70 процентах случаев с детьми в нашей стране жестоко обращаются не на улице, а дома! Там же чаще всего над ними совершают действия сексуального характера. Об этом рассказал зампредседателя комитета административной полиции МВД Алексей МИЛЮК.

AZATTYQ . ORG . «Крановщикам повысили зарплаты до 500 тысяч тенге, но этого мало. Почему?» — В Нур-Султане крановщики часто стали выходить на забастовки. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Компании пошли на некоторые уступки, но работники по-прежнему недовольны. Рассказываем, чем обоснованы высокие требования машинистов башенных кранов. 11 марта в Нур-Султане скорость ветра достигала 20–28 метров в секунду. Требования техники безопасности для машинистов крана гласят, что в такую погоду работы на высотных сооружениях следует прекратить. Однако крановщики Нур-Султана выходят на работу, так как этого требует работодатель.

«Выселение ради госнужд: жителям отключили отопление, воду и свет» — В Карагандинской области продолжается принудительное выселение жителей поселков в районе месторождения меди, которую добывает «Казахмыс». Люди сообщают об отключении им отопления, воды и света после их отказа освободить жильё.

KURSIV . KZ . «В каких странах могут отдохнуть казахстанцы на Наурыз» — Регулярные и чартерные рейсы из Казахстана перед празднованием Наурыза действуют в 14 стран. Это Турция, ОАЭ, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Германия, Грузия, Таджикистан, Южная Корея, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка. Об этом 15 марта «Курсиву» сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

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