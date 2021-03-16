Минздрав Казахстана заявил о нехватке вакцин от гриппа

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане в текущем эпидемиологическом сезоне не хватает вакцин от гриппа, заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Учитывая опыт обеспечения вакцинацией против гриппа и нехватки вакцин в текущем эпидсезоне, прошу поручить акимам территорий уже сейчас увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента, что позволит единому дистрибьютеру уже сейчас зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что «в условиях глобального увеличения потребности в вакцине против гриппа, эту работу нужно провести уже сейчас».