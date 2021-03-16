Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Бюджет Нур-Султана хотят пересмотреть: доходы увеличить на Т22 млрд, затраты – на Т63 млрд, передает корреспондент агентства.

«1. Утвердить бюджет города Нур-Султана на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах: 1) доходы – Т482 571 983 тыс., в том числе по: налоговым поступлениям – Т324 923 599 тыс.; неналоговым поступлениям –2 410 835 тыс.; поступлениям от продажи основного капитала –24 200 000 тыс.; поступлениям трансфертов –131 037 549 тыс.; 2) затраты – 480 693 559,7 тыс.», — говорится в проекте решения столичного маслихата.

В действующей редакции бюджета доходы установлены в размере Т460 627 042 тыс., а затраты – в размере Т418 005 447 тыс.

Чистое бюджетное кредитование теперь хотят увеличить с Т1 916 104 тыс. до Т25 957 128 тыс. в том числе: бюджетные кредиты – Т25 957 140 тыс. и погашение бюджетных кредитов – Т12 тыс.

Сальдо по операциям с финансовыми активами в случае принятия поправок может вырасти с Т4 924 921 тыс. до Т8 214 921 тыс., в том числе приобретение финансовых активов – Т8 214 921 тыс.

Вместо дефицита бюджета в размере Т35 780 570 тыс. в новой редакции указан профицит в размере -Т32 293 625,7 тыс., соответственно использование профицита заменено на финансирование дефицита на соответствующую сумму.

Поступление займов хотят увеличить с Т916 116 тыс. до Т25 399 502 тыс., сумма на погашение займов с (-36 696 686) тыс. может измениться до (-36 301 877) тыс.

Используемые остатки бюджетных средств хотят готовятся утвердить в размере Т43 196 000,7 тыс.