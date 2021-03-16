Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Осадки и последующее потепление ожидаются к концу недели в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».»

«Большую часть периода северо-западный антициклон обусловит морозную погоду преимущественно без осадков на территории Казахстана, однако на юге, юго-востоке и востоке Казахстана на фоне обострения барических образований пройдут осадки, в начале периода местами сильные осадки (дождь, снег), в связи с чем ожидается формирование склонового стока указанных регионах. К концу периода атлантический циклон вызовет осадки и повышение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на остальной территории РК», — говорится в распространенном во вторник прогнозе на 13-19 марта.

Как отмечается, площадь, покрытая в Казахстане снегом, по данным снимков спутников NASA, сократилась с 64% до 62 %.

«Ожидается дальнейшее снеготаяние, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках равнинной и горной территориях Казахстана. На горных реках Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, паводковый сток формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков. По горным рекам ВКО, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областям снегозапасы определяются по данным 25 снегомерных маршрутов раз в месяц. Длина одного снегомерного маршрута в среднем составляет 100 км», — добавили в «Казгидромете».