Чума, холера и Конго-Крымская геморрагическая лихорадка с начала года не выявлены – Цой

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Случаев чумы, холеры и Конго-Крымской геморрагической лихорадки не выявлено в Казахстане с начала 2021 года не выявлено, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости, за исключением коронавирусной инфекции, в целом по Республике Казахстан остается стабильной. Проводится мониторинг по 64 инфекционным заболеваниям, по итогам 2020 года снижена заболеваемость по 42 инфекциям. В текущем году не зарегистрированы заболевания людей чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, дифтерией, столбняком, краснухой, корью, сибирской язвой, малярией. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение заболеваемости по 45 инфекционным заболеваниям», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он напомнил, что на территории Казахстана имеются природные очаги чумы, туляремии, геморрагических лихорадок, сибирской язвы и других зоонозных инфекций.