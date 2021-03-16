Полученные в результате переработки в ЕАЭС товары Россия освободила от экспортных пошлин

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Правительство России освободило от экспортных таможенных пошлин товары, полученные в результате переработки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — сообщает ТАСС.

«Установить, что в отношении товаров, полученных в результате операций по переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза и помещенных под процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются», — говорится в постановлении правительства РФ.

Как уточняется, постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.