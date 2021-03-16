Полученные в результате переработки в ЕАЭС товары Россия освободила от экспортных пошлин

Новости 153 0

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Правительство России освободило от экспортных таможенных пошлин товары, полученные в результате переработки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — сообщает ТАСС.

«Установить, что в отношении товаров, полученных в результате операций по переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза и помещенных под процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются», — говорится в постановлении правительства РФ.

Как уточняется, постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

 

Похожие материалы:

  1. Пошлины на некоторые виды содержащего драгметаллы сырья обнулили на три года в ЕАЭС
  2. ЕЭК предлагает разрешить въезд в ЕАЭС со справкой о наличии антител к коронавирусу
  3. Уровень смертности в результате ДТП в РК составил 10,6 на 100 тыс. населения — минздрав
  4. Глава коллегии ЕЭК в начале марта намерен посетить Казахстан и встретиться с Токаевым
  5. Представлен план минобороны РК по призыву военнообязанных на воинские сборы в 2021 году