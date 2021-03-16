Сотрудники общепита РК через видеообращение требуют прекратить бесконтрольные проверки

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Сотрудники общепита записали видеообращение с требованием прекратить бесконтрольные проверки, сообщает корреспондент агентства.

«Хватит лишать меня работы, не лишайте мене заработка, мне нужно кормить мою семью, я не хочу попасть под сокращение, не отнимайте у меня хлеб мой. Прекратите бесконтрольные проверки, дайте людям работать», — говорят бармен, повар, администратор, официант, уборщица, посудомойщица и уборщица ресторана в видеообращении, опубликованном в Instagram на странице Kris.p.online.

Как указано в обращении, каждый из них является единственным кормильцем в своей семье. Среди них – студентка, мать-одиночка, родители несовершеннолетних детей.

За два часа видео набрало более 60 тыс. просмотров.