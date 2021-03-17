Инвестгейт

Так ли нужны Казахстану внимание и деньги транснациональных компаний и олигархов? Кто вставляет спицы в колеса национальной экономики?

Вы хотите знать все об инвестициях в Казахстане? Только по этому уникальному запросу во всемирной сети выскакивает, как черт из табакерки, 18,2 млн. публикаций. А если использовать другие лексические варианты поиска, то нужно будет съесть много пудов соли, чтобы прочесть хотя бы половину этой экономической эпопеи.

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Тема инвестиций в Казахстане – самая живая, как жизнь и всевозможные стихии. Не проходит и недели без этого блюда под тем или иным соусом. Особенно в этом преуспевают власти – начиная с самой верхушки и заканчивая местными акиматами.

Вот, пожалуйста, две новости этой недели. Одна другой лучше.

Арабы нацелились на Казахстан

В эти страшные ковидные времена, когда, казалось, замирает и жизнь, и дыхание, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин совершил очень удачный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Интерес арабов к двустороннему сотрудничеству есть, — держитесь! — в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, туристической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах.

Представляете, какой аппетит потенциальных инвесторов к бизнес-перспективам на казахстанской земле?! Они полны сил и планов – им даже не мешает этот злосчастный ковид. Представить себе трудно: встреча одна, а итог — подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений между РК и ОАЭ по реализации совместных проектов по строительству птицефабрик и молочно-товарных ферм, производству и переработке фруктов и грибов, сотрудничеству в отраслях ГМК и геологоразведки, созданию Индустриального парка в промышленной зоне г. Экибастуз, туристического комплекса «Катон-Карагай» в Восточно-Казахстанской области, а также открытию в Казахстане производства компонентов к электромобилям. Уххх, захватывает дух!

И это не все. ОАЭ примут участие в реализации в Карагандинской области проектов по водоснабжению и водоотведению, которые предполагают передачу передовых технологий и последующую локализацию производства в Казахстане.

Для финансирования проектов в АПК Казахстан и ОАЭ учредят совместный фонд с общим капиталом в $100 млн. Общая сумма инвестиций в экономику РК составит порядка $2,2 млрд.

«Ковровая бомбардировка» инвесторов

И вот вам вторая новость. Не меньшего масштаба. Напротив, здесь еще более увлекательный сюжет.

Министерство иностранных дел сообщило СМИ, что в Казахстане отобрали 25 проектов на $9,2 млрд., которые будут реализованы. Как предполагается, новые предприятия будут запущены в девяти регионах Казахстана: в Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане. Настоящая «ковровая бомбардировка» инвесторов.

Из подробностей: 11 проектов на $3 млрд. будут реализованы в агропромышленном комплексе, три проекта на $700 млн. – в машиностроении, три проекта на $700 млн. – химической промышленности. То есть, почти половина инвестиций будет направлена «на те цели, что надо», о чем долго и упорно говорит профессиональное экспертное сообщество – на диверсификацию экономики.

Как выясняется, главное условие для данного соглашения — инвестиции в размере не менее 7,5 млн. МРП в приоритетных отраслях экономики. Минуточку, это чуть больше $52 млн.? В нынешних экономических условиях деньги небольшие. Может, и правильно? Пусть это будут средние по размерам проекты, но зато надежные и, кстати, осуществляющие пусть не очевидные, но такие важные в целом для экономики тектонические сдвиги?

Ты помнишь, как все начиналось?

Начало 2000-х годов в Казахстане ознаменовалось большим международным скандалом. Американские прокуроры обвинили банкира и юриста Джеймса Гиффена в даче многомиллионных взяток чиновникам в Казахстане, в числе которых назывались Нурсултан Назарбаев и бывшие премьер-министры страны Акежан Кажегельдин и Нурлан Балгимбаев.

Считалось, что именно он, став советником Назарбаева, помог организовать 20-миллиардную сделку с Chevron, по которой американская компания приобрела половину акций гигантского Тенгизского месторождения на западе Казахстана. Также в суде одновременно рассматривалось дело в отношении нефтяной компании Mobil, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, связанных с «откатами», выплаченными при ведении бизнеса в Казахстане.

Скандал, получивший название «Казахгейт», продолжался 7 лет и завершился чрезвычайно мягким приговором в отношении Гиффена. Ему следовало лишь оплатить судебные издержки в размере 25 евро. Суд ничего не смог предъявить Гиффену: казахская сторона отрицала все возможные обвинения и попыталась замять дело, отдав средства с нескольких счетов в швейцарских банках на благотворительность, а заслуги Гиффена перед США оказались настолько высокими, что наказывать его сильно судья не счел возможным.

С тех пор много воды утекло, о Казахгейте почти забыли. Но периодически мы становимся свидетелями разных скандалов, связанных с инвестициями. Взять хотя бы дело молдавского бизнесмена Стати против Казахстана или вскрывшиеся масштабные хищения на проекте легкорельсового транспорта «Астана LRТ», который, в лучшем случае, обойдется стране в фантастическую сумму — $1,5 млрд.

Это настоящий инвестгейт! Коррупция и непрофессионализм – они никуда не делись. Напротив, государственное влияние на бизнес Казахстана усиливается еще больше, ответственность чиновников за принимаемые решения, которые в итоге создают правовые коллизии и приводят к финансовым и репутационным потерям страны, отсутствует.

Тем не менее, сложно себе представить, в каком положении оказался бы Казахстан, не выбрав правильную по сути стратегию по привлечению иностранных инвесторов и не впусти их в страну в начале 1990-х годов.

P. S . Интернет-газета ЗОНАКЗ планирует сделать серию публикаций об инвестициях в Казахстане и их влиянии на экономическое развитие страны. Смеем заверить, что это захватывающий экономический детектив!

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