Экс-глава KEGOC о «человейнике» в Алматы: Остановим строительную мафию!

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Бывший глава АО «KEGOС» Асет Наурызбаев призвал остановить «строительную мафию», передает корреспондент агентства.

«Сегодня в чатах алмаатинцев гуляет этот кошмар от компании-застройщика РАМС. Она присоединилась к позорному ряду «Базиса» и BI-group, превращающих Алма-Ату в гигантский человейник. На месте плодоконсервного комбината собираются воздвигнуть гетто невиданного масштаба (хотя постойте, пониже верхней «МЕГИ» примерно такое гетто уже почти построено). И послушные арестанты готовятся заехать в эти тюрьмы, потому что вроде как подешевле. Чья-то идиотская идея о том, что существующая плотность застройки города не позволяет создать плотный поток пешеходов для работы предприятий обслуживания, создает безумную нагрузку на городскую инфраструктуру, перекрывает воздушные потоки, формирует огромные пробки», — написал Наурызбаев на своей странице в социальной сети, опубликовав фото предполагаемого проекта.

По его мнению, «особенно идиотской эта идея кажется в Казахстане, где плотность населения – одна из самых низких в мире и места для расселения множащегося населения – полно».

«Тем грамотным, кто знает выражение Urban sprawl, описывающее расползание городов до огромных размеров, сообщу, что самая высокая плотность застройки в США – в Лос-Анжелесе, городе-страшилке этого самого Urban sprawl. Да, это застроенная территория размером примерно 100 на 200 км, но застроена она невысокими зданиями и при этом с высокой плотностью. Не вижу ничего опасного в этом явлении – Downtown в маленьком городе, из которых и состоит эта огромная территория, полон предприятий сервиса, при этом люди живут и в одноэтажных домах «на земле». И этот Downtown расположен от домов всего в паре километров», — уточнил эксперт.

В качестве другого примера он привел Берлин.

«Столица самого экономически развитого государства Европы тоже не давит высотками – разве что в восточном Берлине, где стоят многоэтажки советского периода. В остальном город застроен относительно невысокими зданиями, а высотки строятся в исключительных случаях и в специальных местах», — добавил автор.

Также он предложил сравнить финские панельные микрорайоны с тем, «что делают «Базис», BI и РАМС».

«Финны строят для жизни, наши – для заработка. Мы должны объяснить покупателям квартир в этих человейниках, что они обрекают своих детей на несчастную жизнь», — считает экс-глава KEGOC.

Он подчеркнул, что в условиях Алматы «каждое высотное здание замедляет воздушные потоки».

«Горно-долинная циркуляция не успевает сменить грязный воздух чистым – да и откуда взяться чистому воздуху? Горные прилавки тоже уже застроены, да так, что тепловой клин поднялся до границы вечных снегов и приподнял эту границу до самых вершин – обратите внимание летом, как уменьшились летние снежные шапки на горах. Строительная мафия потеряла все границы. Семьи владельцев строительных холдингов не живут в Алма-Ате. Мы можем и должны жить в хорошем городе, с чистым воздухом и приятными улицами. Остановим строительную мафию!» — заключил Наурызбаев.