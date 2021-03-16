В среднем Т212 млн обещают занять на 20 лет каждому субъекту МСБ по проекту «Даму-Өндіріс»

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В среднем Т212 млн обещают занять на 20 лет каждому субъекту малого и среднего бизнеса (МСБ) по программе поддержки предпринимательства в сфере обработки «Даму-Өндіріс», следует из заявления председателя АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдара Арифханова.

«Программа Өндіріс («Даму-Өндіріс»в – программа поддержки МСБ в сфере обработки — КазТАГ), предусматривающая финансирование за счет размещение средств в банках второго уровня (БВУ) будет продолжена. Сумма финансирования в 2021 году составит порядка Т123 млрд. Займы получат 580 проектов в сфере обработки, средства будут выданы на 20 лет и будут использованы до 2034-2035 годов», — сказал Арифханов на заседании правительства во вторник.

Таким образом, в среднем на один проект МСБ в обработке придется Т212 млн банковского кредита.

По словам главы нацхолдинга, в 2021 году в обрабатывающую промышленность в рамках третьей очереди государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР-3) в 2021 году планируется направить Т130 млрд на инвестиции и поддержку экспорта. Общий объем финансирования Банка развития Казахстана (БРК) в 2021 году составит Т342 млрд.

«Будет продолжена реализация ДКБ 2025. Только в этом году за счет субсидирования ставки поддержка будет оказана 850 проектам на сумму кредита в объеме Т53 млрд. Гарантиями будут охвачены 955 проектов обрабатывающей промышленности на сумму кредита Т68 млрд. Сумма гарантии составит Т27 млрд», — сказал Арифханов.

Также, в рамках программы «Экономика простых вещей» за счет субсидий, по его словам, финансирование получат 335 проектов в сфере обработки на Т254 млрд. Сумма субсидий, как заверил глава холдинга «Байтерек», составит Т7,6 млрд, гарантию получат 135 проектов на сумму кредита Т30 млрд, размер гарантии – Т12 млрд.