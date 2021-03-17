Павлодар. 17 марта. КазТАГ – 243 дачных участка готовятся снести ради строительства объездной дороги в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Акимат Павлодара начал процедуру изъятия дачных участков садоводств «Северный» и «Надежда». Всего под изъятие подпадает 243 участка, из них по 61 участку уже направлена бюджетная заявка на Т23,6 млн =, три земельных участка уже прошли согласование, по четырем участкам материалы обсудят на ближайшей сессии горсмалихата», — сообщил аким Павлодара Ержан Иманслям в среду.

По его словам, по 142 земельным участкам работа еще продолжается. Владельцам участков обещают выплатить компенсации от Т180 тыс. до Т2,5 млн за каждый участок, в зависимости от количества насаждений и построек.

Общая протяженность автодороги «Восточный обход Павлодар» – 33,1 км, категория автодороги – II, ширина полосы движения – 3,75 м.

Как утверждает директор Павлодарского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Акылбек Кабылдин, это самый экономически выгодный маршрут, который перенаправит основной транзит в обход областного центра.

Начало участка на 401 км автодороги «Омск – Павлодар – Майкапшагай» в селе Павлодарское, заканчивается «Восточный обход» на 426 км трассы у транспортной развязки села Кенжеколь.

«В других вариантах проекта трасса должна была пройти через жилые строения, которые попали бы под снос. Тогда проект оказался бы дороже на Т10 млрд», — сказал Кабылдин.