Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в восьми областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 18 марта ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный ночью порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в среду.

В Мангистауской области в четверг местами ожидается гроза. Днем местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 17-22 метров в секунду. В Актау 18 марта ночью ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 метров в секунду.

«18 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 метров в секунду. В Атырау 18 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Актюбинской области в четверг местами ожидается низовая метель, днем местами гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Актобе 18 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

«18 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде 18 марта ветер восточный днем 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Акмолинской области в четверг ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 метров в секунду.

«18 марта в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

18-20 марта в Жамбылской области местами ожидается туман, днем 20 марта местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 20 марта гололед. 18-20 марта местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 18, сутки 19 марта порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 18-19 марта временами ожидается туман.