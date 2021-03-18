Стратегический план развития сменили на Национальный

Сетевые СМИ о чехарде в процессах развития страны

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Планы партии – не планы народа?» — На сайте правительства появился «Стратегический план 2025» (СП-2025). Он представляет из себя некую презентацию с несколькими слайдами, а более детальный документ можно найти на сайте «Адилет.Зан». Ничего особо нового там не оказалось, но все же эти документы подлежат более тщательному изучению – это может дать возможность узнать о намерениях правительства на ближайшую четырехлетку.

Чтобы рассказать о новом стратегическом плане нужно сначала вспомнить о старом. Он был вскользь упомянут во вступительной части СП-2025, где сказано, что он пришел на смену СП-2020, основные цели которого, якобы, были выполнены. Уже это вызывает большие сомнения, но это другая тема.

Стоит ли говорить, что никто не понес ответственности (хотя бы дисциплинарной) за то, что прошлый план был, фактически, сорван? Напротив, большая часть из тех, кто его разрабатывал и пытался внедрить в жизнь, либо остались на своих местах, либо улучшили позиции. И им просто повезло, что народонаселение не проявляло интереса к «планам партии» ни во время выдачи обещаний, ни во время их реализации, ни сейчас, когда пришла пора принимать новый СП.

Там еще много разных обещаний, в том числе и тех, которые уже далеки не свежи (например, про обеспечение питьевой водой). Также расписаны шаги по улучшению системы образования, уже поднадоевшей цифровизации, модернизации общественного согласия, развития регионов и тому подобное. Кстати, странно выглядят задачи по урбанизации – планируют довести численность городского населения до 60 процентов. В принципе, сейчас оно примерно такое же, а может быть даже и больше, но это как-то не очень вяжется с различными проектами по развитию села и развитию сельского хозяйства.

Но главное здесь в другом. Во всем документе мы не увидели что-то, что отражало бы интересы граждан и гражданского общества, кроме дежурных фраз по этой теме. А ведь разработчики должны понимать, что планы партии на сегодняшний день совершенно не совпадают с планами народа, и это доказали, кроме прочего, последние парламентские выборы. Уже только поэтому можно поставить под сомнение весь СП-2025, который доказал, что власть и народонаселение живут в разных реальностях.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зачем создавался Национальный план развития Казахстана до 2025?» — На прошлой неделе был опубликован «Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года» (далее – НП-2025). Он пришел на замену «Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2025 года» (далее – СП-2025), который был утвержден в феврале 2018 года. То есть, ровно через три года власти решили поменять стратегию развития Казахстана. К сожалению, в новом документе нет глубоких и кардинальных реформ. В нем идет просто повторение всех старых лозунгов с небольшими косметическими изменениями. По некоторым реформам даже идет откат. Наверное, из-за этого, на этот очень важный стратегический документ никак не прореагировали ни общественность, ни эксперты.

В конце января 2020 года в выступлении президента на расширенном заседании правительства было сказано о необходимости «глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны». Было объявлено, что нам нужен «новый экономический курс». Уже в конце марта того же года появился проект правительственного документа – «Среднесрочный план Правительства Республики Казахстан на 2020-2025 годы — «Новый экономический курс»». С точки зрения «нового экономического курса» тот документ получился откровенно слабым и одновременно с ним в Казахстане разразился коронавирусный кризис. По всей видимости, поэтому утверждение нового стратегического документа отложили.

В конце 2020 года о новом курсе вспомнили вновь и именно для этих «глубоких и радикальных реформ» был создан Высший президентский совет по реформам и Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПР). «Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года» является первым всеобъемлющем стратегическим документом, подготовленным в рамках этих двух государственных органов и, по моему мнению, первый блин получился совсем комом.

В старом документе говорилось, что СП-2025 года запускает процессы третьей модернизации страны, и ставит задачи по ускоренному качественному экономическому росту и повышению уровня жизни в стране. В документе была описана матрица, состоящая из 7 системных реформ и 7 приоритетных политик, которые практически целиком были фокусированы на экономических реформах и институциональных изменениях.

В новом НП-2025 в приоритеты вдруг вышли реформы по росту благополучия граждан, что трудно объяснить, поскольку не понятно, как государство может обеспечить их финансами без глубоких экономических реформ и институциональных изменений. В результате, все планируемые меры властей в разделе общенациональных приоритетов «Благополучие граждан» представляют собой малозначащие лозунги без какого-то экономического обоснования.

«Олжас Худайбергенов: «Масштабы бюрократии и взаимного недоверия сделали реформы невозможными в принципе»» — У чиновников много ответственности, но мало полномочий. Все эти проблемы из-за того, что государство не доверяет своим же чиновникам, а те дальше не доверяют населению и бизнесу, которые, в свою очередь, отвечают недоверием государству. Этот гордиев узел может разрубить только государство — оно должно начать доверять своим же чиновникам, дать им свободу действий, делегировать реальные полномочия. Это приведет к тому, что останутся в госслужбе только те, кто готов нести ответственность, — считает экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ.

— Вообще любая госструктура, и тем более правительство, изначально заточено на устойчивость, стабильность, распределение и закрепление ответственности, а потому наращивает степень регламентации своей деятельности и соразмерную бюрократию. Отсюда и невозможность радикального самореформирования. Поэтому и возникает потребность в передаче функции по разработке реформ новой структуре и переподчинения президенту. За последние 10 лет бюрократия достигла таких масштабов, что реформы стали в принципе невозможными. Поэтому создание АСПиРа в очередной раз является попыткой растопить лед бюрократии. Тем более, что новый президент хочет реализовать новые реформы. Единственное, здесь играет роль дипломатический опыт нового президента, который действует постепенно, находя баланс между необходимостью кардинальных реформ и сохранением преемственности с уже имеющимся пакетом стратегических документов.

Сейчас в целом документы стали громоздкими, состоящими из большого числа инициатив. Плюс в части терминологии текст документов подгоняется под юридический язык, что приводит к их нечитабельности для простого народа. Для населения госпрограмма является более понятной, если содержит максимум 2-3 основные инициативы, и соответственно, яркие сравнительные образы, которые наглядно показывают, что это даст стране в целом и простым гражданам в частности.

Плюс есть интересный нюанс — система госуправления видит каждую проблему полностью, весь ее масштаб и все ее детали. Причем также было и при Елбасы. Если почитать закрытые служебные документы, то удивляешься, насколько неприкрыто доводится информация о проблемной ситуации в соответствующей отрасли, что показывает высокий уровень экспертизы внутри госсектора. Она значительно выше того, что попадает в инфополе от общественного сектора.

Однако, когда поручают разработать решение, формируют рабочую группу, то изначальное решение, на 100% соответствующее здравому смыслу, начинает искажаться. Во-первых, начинается согласование между госорганами, причем во всех случаях исполнитель решения должен дать свое согласие разработчику с проектом его решения. Понятно, что в бюрократической системе исполнитель пытается выхолостить документ, оттуда и потеря части здравого смысла. Во-вторых, это интересы разных групп или даже политических тяжеловесов, когда решение изменяется так, чтобы не ударить по тяжеловесу, не задеть сильно интересы групп. Как следствие, изначальное решение искажается наполовину.

Наконец, наступает этап исполнения, где исполнитель оказывается в ситуации, когда ему задача поставлена, а ресурсов и полномочий нет. К тому же, надо каждое действие согласовывать, на что времени нет. В итоге все превращается в формализм, и если даже что-то исполняется, то это в лучшем случае 20-30% от изначально задуманного. В итоге и возникает ощущение, что обилие госпрограмм не приводит к решению проблемы и, тем более, ясности в целом вектора развития страны.

«О диалоге» — Известный политолог Данияр АШИМБАЕВ высказался по поводу инициативы председателя Мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА о создании Межпартийного совета по сотрудничеству и взаимодействию парламентских и непарламентских партий.

— В контексте достаточно сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране необходимо выстраивать эффективные механизмы общественного диалога, поиска путей решения накопившихся проблем. Я бы не стал противопоставлять создаваемый совет Национальному совету общественного доверия при президенте, как пишут уже некоторые. Напротив, Каждая ветвь власти, каждый государственный орган должны иметь собственные каналы такого взаимодействия. Мы видим, что столичный люд замкнулся в своем благоустроенном мирке, где никто не задает лишних вопросов, не предлагает каких-то альтернативных позиций и — в итоге — ничего толком и не работает.

Мы видим, как «мычат» министры, оказавшись в стенах парламента, не в состоянии ответить на простые вопросы. Несколько десятилетий назад мы видели поколение государственных чиновников, открытых для прессы и готовых к дебатам на любой площадке. Потом — просело. Чиновники «замандаринились», обросли челядью и вознеслись над толпой. А ныне редкий начальник способен без бумажки и без подготовки отвечать на каверзные вопросы в неподготовленной аудитории. Помнится, существовала у нас Служба центральных коммуникаций, которая определенную пользу принесла, конечно. Но вот как-то довелось там выступать. Накануне попросили составить список вопросов, которые журналисты будут задавать. Зачем? — спрашиваю — Пусть задают что кому интересно. У нас так не принято — отвечает человек. И уточняет: А вы тезисы своих ответов сможете набросать? Мне согласовать надо… Вот такие вот коммуникации.

Не так давно возник Клуб молодых экспертов при Сенате, глава которого Маулен АШИМБАЕВ также повышает авторитет этой палаты парламента, взаимодействие с экспертным сообществом, представителем которого сам, в принципе, и является.

Очень импонирует то, что важные руководители страны придают большое значение диалогу, готовы принимать альтернативные оценки и неудобные предложения. Вместе с тем, нужно понимать, что по огромному числу вопросов общественного и экспертного консенсуса нет. Это касается фискальной, пенсионной, судебно-правовой, образовательной, макроэкономической, социальной сфер, да и практически любых других. В этом плане государство начинает выступать в качестве модератора, изучая общественное мнение, напитываясь им и вырабатывая алгоритмы. В конце концов, за многими непопулярными и, на мой взгляд, неправильными решениями тоже стоит чье-то экспертное мнение. И порой лучшим решением вопроса оказывается снятие его с обсуждения.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Акорда готовится к санкциям?» — На этой неделе Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон, согласно которому Нур-Султан может приостанавливать действия международных договоров, ранее ратифицированных Казахстаном. Это довольно настораживающий шаг. Теоретически это может относиться к различным пактам в рамках Евразийского и Таможенного союзов, которые мало полезны для Казахстана. Но скорее, эти «контрмеры» вызваны принятием Европарламентом резолюции, осуждающей нарушение прав человека в Казахстане. Что еще предусматривает новый закон и какие антисанкционные меры пример Акорда в ближайшее время?

Впервые о том, что Казахстан вдруг озаботился национальными интересами в международных пактах стало известно ровно через две недели после принятия Европарламентом «санкционной» резолюции. 25 февраля вдруг появилась новость о том, что сенат принял соответствующий закон. Вот как это объяснил министр иностранных дел и вице-премьер Мухтар ТЛЕУБЕРДИ: «Законопроектом предлагается включение норм, предусматривающих возможность принятия Республикой Казахстан ответных мер (контрмер) в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения контрпартнерами своих обязательств».

Примерно тоже самое сказал и спикер сената Маулен АШИМБАЕВ: «Принятый сегодня Закон предоставляет дополнительные возможности для защиты наших национальных интересов на международном уровне. Отныне, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения второй стороной международного соглашения своих обязательств, будет возможность принятия ответных мер со стороны Казахстана. С этой целью в Законе предусмотрены нормы о приостановлении выполнения международных договоров или их отдельных положений». Он также выразил надежду, что «в дальнейшем этот закон внесет свой вклад в усиление защиты национальных интересов нашего государства».

Конечно, можно было успокоиться и пустить мысли по этому руслу, но сомнений все же больше. Тем более, что обложенная санкциями путинская Россия действовала по тому же сценарию. Правда, для того, чтобы перебороть себя и заставить отказаться от приоритета международных законов над своими ПУТИНУ понадобилось много лет и всенародное голосование (прошлогодний конституционный референдум), а вот Токаев сделал все легким росчерком пера.

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