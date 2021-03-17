Цены на экспорт помогли перевыполнить в РК план по налогам за январь-февраль на 21% – КГД

Алматы. 17 марта. КазТАГ – В Казахстане план по налогам в государственный бюджет за январь-февраль 2021 года исполнен на 121% благодаря росту цен на экспортные продукты, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов.

«План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-февраль 2021 года исполнен на 121%, при плане Т1,1 трлн поступило Т1,4 трлн, (…) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – со снижением на 12% или на Т194 млрд», — говорится в информации, распространенной в среду.

Согласно информации, на сбор налогов повлиял рост ставки экспортной таможенной пошлины на нефть до $55,2 с $35 и рост цен за IV квартал 2020 года против IV квартала 2019 года, на основные экспортные позиции, в том числе, на серебро на 41%, золото на 26%, медь на 21%, уран на 18%, цинк на 12%, концентрат железной руды на 59%.

«Республиканский бюджет исполнен на 114%, местный – на 136%», — отмечается в информации.