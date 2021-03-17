Кабмин Казахстана отрицает многомиллиардные траты на авиаперелеты

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Правительство Казахстана отрицает многомиллиардные траты на авиаперелеты, передает корреспондент агентства.

«Распространяемая в социальных сетях бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация об условиях перелетов членов правительства и стоимости услуг по их перевозкам не соответствует действительности», — цитируют государственные СМИ в среду сообщение кабмина по поводу информации журналиста Ербола Мандибека о том, что на авиаперелеты премьер-министра и его заместителей, а также председателей сената и мажилиса парламента осуществляются затраты из республиканского бюджета в размере Т15-20 млрд.

По утверждению правительства, «фактически на 2021 год на обеспечение особо важных полетов (литерные рейсы) казахстанских делегаций во главе с премьер-министром и заместителями премьер-министра РК предусмотрены расходы в размере Т578 млн».

«Указанная сумма рассчитана на получение транспортных услуг в течение всего 2021 года. При этом оплата производится по факту выполненных региональных и международных перелетов казахстанских делегаций. К примеру, в 2020 году при запланированных Т578 млн расходов фактически были осуществлены перелеты на Т275,6 млн. У премьер-министра и заместителей премьер-министра нет отдельных закрепленных только за ними самолетов. Полеты осуществляются исключительно в служебных целях по регионам РК для решения вопросов социально-экономического развития страны, а также в государства ближнего и дальнего зарубежья в рамках исполнения поручений главы государства по развитию экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других объединений», — уверяют в кабмине.

В правительстве подтвердили, что услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания (внутренние и международные)» оказывает РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут» управления делами президента (УДП).

«Перелеты казахстанских делегаций во главе с министрами осуществляются рейсовыми пассажирскими самолетами коммерческих авиакомпаний», — сказано в сообщении.

Также власти отрицают, что в обслуживание входит красная и черная икра, водка и виски, экзотические фрукты.

«При продолжительности полета до одного часа пассажирам предоставляются безалкогольные прохладительные напитки и снэки, при продолжительности один-три часа – горячее питание и горячие напитки (чай, кофе). Бортовое питание предоставляется в соответствии с действующим законодательством – законом РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и другими нормативными правовыми актами. Таким образом, распространяемая бывшим журналистом казахстанских государственных СМИ информация не соответствует действительности. К сожалению, это является очередным случаем искажения фактов и распространения недостоверной информации в погоне за общественным резонансом», — утверждают в кабмине.

Напомним, 16 марта сообщалось, что журналист Ербол Мандибек, который ранее работал на государственном телевидении, заявил об ежегодных тратах в размере до Т20 млрд на авиаперелеты членов кабмина и глав парламента. По словам бывшего сотрудника государственного телевидения, запретили показывать народу, как роскошно живет кабмин Казахстана.