Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Поезд Нур-Султан-Алматы возобновляет ежедневный график работы, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»

«В связи с увеличением пассажиропотока на период праздничных дней c 19 марта текущего года возобновляется курирование скорого пассажирского поезда №10/9 «Байтерек» сообщением Нур-Султан Нурлы жол — Алматы-1 в ежедневном обращении (вместо через день)», — говорится в сообщении в среду.

Национальный перевозчик в связи с карантинным режимом просит пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.