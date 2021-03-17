Число исков по недействительным сделкам за три года выросло в девять раз – мажилис

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Число исков по признанию сделок недействительными за последние три года выросло в девять раз, заявила депутат мажилиса от фракции партии «Ак жол» Дания Еспаева.

«Количество таких исков за последние три года выросло в девять раз и уже исчисляется тысячами», — сказала Еспаева на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, суммы доначислений по сделкам доходят до миллиардов тенге, что приводит к полному банкротству предприятий, но решения судов на местах опираются на предположения налоговых органов, а доводы бизнеса игнорируются.

Депутат выделила типичные основания налоговиков для доначисления налогов: предположения о невозможности сделок из-за отсутствия необходимых активов, материальных и трудовых ресурсов при займах, найме технику и кадров под проект, фиктивность счетов-фактур, хотя подтверждением сделки служит ее исполнение, наличие недобросовестного контрпартнера когда всех его контрпартнеров по цепочке сделок автоматически относят к недобросовестным налогоплательщикам и повторно доначисляют суммы налогов, штрафов и пени за весь период.

Нынешняя практика свелась к тому, что ответственность за недействительные сделки перекладывается на добросовестные предприятия, оценила Еспаева.