«Интервью с Шойгу. Секрет про американцев, Казахстан и «армия Турана». «В Казахстане выросло поколение несогласия». «У нашего госаппарата сразу три «слабых места» – планирование, реализация и контроль». «Светофор» Жандарбека Бекшина»

Сетевой Казахстан 17 марта 2021г.

TENGRINEWS . KZ . «Интервью с Шойгу. Секрет про американцев, Казахстан и «армия Турана»» — Казахстанская журналистка Акмарал БАТАЛОВА специально для Tengrinews.kz взяла эксклюзивное интервью у министра обороны Российской Федерации Сергея ШОЙГУ — Я могу порассуждать про Абылая Великого (Абылай-хан) — историческую личность, которую я изучил, его путь и его подвиги, его заслуги. Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан. У нас прекрасные отношения, зачем во все это вмешиваться?

IA — CENTR . RU . «В Казахстане выросло поколение несогласия» — Как формируется протестный слой и опасны ли протестные настроения казахстанцев – показало исследование общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия». Руководитель организации Гульмира ИЛЕУОВА раскрывает детали исследования — Таким образом, если мы возьмем политические вопросы, то и здесь накапливается усталость и непонимание, куда мы идем. И такая оценка политических процессов в принципе коррелирует с социальными настроениями… Поддержка действий власти упала в три раза. Сейчас это всего 13 %. Тех, кто вынужден приспосабливаться, остается одинаковое количество долгое время – их 39-40 %. Это тоже удивительный факт постоянства. А число тех, кто говорит, что пытаются противодействовать и неприязненно относятся к решениям властей, увеличилось в пять раз. И, наконец, каждый четвертый старается жить без «направляющей линии» государства, игнорирует ее.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Данияр Ашимбаев: У нашего госаппарата сразу три «слабых места» – планирование, реализация и контроль» — Основной корень проблемы у нас кроется в том, что большинство решений принимается кулуарно и за закрытыми дверями. Сейчас эту ситуацию пытаются изменить. Был создан НСОД при Президенте, Клуб молодых экспертов при Сенате, Межпартийный совет при Мажилисе… Их функция – организовать экспертное заключение решений власти. Я присутствовал на многих обсуждениях на высших уровнях и могу сказать, что люди, способные увидеть недочеты тех или иных программ и решений в министерствах просто не выживают.

VLAST . KZ . «В Казахстане все чаще бастуют рабочие. Получается ли у государства решить их проблемы?» — В последние месяцы в Казахстане, на фоне низких зарплат, ослабления курса тенге и высокой потребительской инфляции, участились забастовки рабочих. Бастующие считают оправданным объявлять их даже вопреки риску остаться без работы. Государство пытается решить трудовые проблемы продвижением механизма коллективных договоров, условия которых не унифицированы общим для всех предприятий и действующим в интересах рабочих законодательством. Существующие же закон о профсоюзах и Трудовой кодекс препятствуют решению трудовых конфликтов, поскольку грозят всем участникам забастовок уголовными наказаниями. Протестная активность рабочих продолжит усиливаться, пока государство не прекратит подавлять попытки их самоорганизации, а также не начнет защищать их право на достойную оплату труда.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зачем создавался Национальный план развития Казахстана до 2025?» — «Слышащее государство» не стало обсуждать проект этого стратегического документа ни с парламентом, ни с общественностью. Опять нет критического анализа выполнения старого плана и текущих госполитик. Снова в документе одни малозначащие лозунги. Продолжается чехарда с национальными индикаторами, когда важные из них не выполняются или просто исчезают. К сожалению, в новом документе нет глубоких и кардинальных реформ. В нем идет просто повторение всех старых лозунгов с небольшими косметическими изменениями. По некоторым реформам даже идет откат. Наверное, из-за этого, на этот очень важный стратегический документ никак не прореагировали ни общественность, ни эксперты.

QMONITOR . KZ . «30 лет назад казахстанцы проголосовали за сохранение СССР» — Ровно тридцать лет назад, 17 марта 1991-го, состоялся единственный за всю историю существования Советского Союза референдум. Гражданам страны было предложено ответить на вопрос об их отношении к сохранению СССР. Три четверти пришедших на избирательные участки высказались за дальнейшее существование страны с таким названием, но спустя всего девять месяцев она приказала долго жить.

SPIK . KZ . «Угасающая звезда Сапархана Омарова» — Вот уже два года, как Сапархан ОМАРОВ руководит Министерством сельского хозяйства РК. Подобно звезде, он довольно неожиданно засиял на политическом небосклоне нашей страны, хотя ранее уже занимал пост вице-министра профильного ведомства, а в мажилисе возглавлял Комитет по аграрным вопросам. Но, похоже, эта звезда начала угасать столь же стремительно, как и родилась. Его предшественникам – Мамытбекову, Мырзахметову, Шукееву – филигранно удавалось внушать руководству страны и депутатам, что благодаря их усилиям совсем скоро отечественный аграрный сектор превратится из выжженной пустыни в цветущий оазис. У нынешнего министра такого дара убеждения нет. А потому все, что слетает с его уст, делится на два, а подчас и на три.

CARAVAN . KZ . «Год со дня введения ЧП: воспоминания казахстанцев» — Ровно год назад, 16 марта, в Республике Казахстан был объявлен режим чрезвычайного положения, который действовал до 11 мая. Корреспондент поговорил с казахстанцами, представляющими совершенно разные сферы деятельности, которые поделились своими воспоминаниями о первых днях чрезвычайного положения, о том, насколько тяжело было переживать первые дни самоизоляции и как пандемийный год изменил их жизнь.

TURANPRESS . KZ . ««Светофор» Жандарбека Бекшина» — Алматы лидирует по числу зараженных коронавирусом, мегаполису грозит локдаун. В это время горожане ищут здравый смысл в поступках главного санитарного врача. В прошлом многие постановления санитарных властей Алматы тоже не отличались безупречной логикой, однако недавние решения более всего напоминают хаотичные метания, нежели сколько-нибудь продуманную стратегию борьбы с инфекцией. Так же как город переходит из «красной» зоны в «желтую», «зеленую» и обратно, с такой же скоростью меняются способы предотвратить коллапс. Этот «светофор» вредит экономике, серьезно осложняет жизнь алматинцев, и, в конечном счете, работает на распространение болезни.

TIME . KZ . «Побольше бы логики» — Какие уроки карантинного года в Казахстане следует усвоить? Об этом мы поговорили с молекулярным биологом и вирусологом Асель МУСАБЕКОВОЙ — Мне кажется, никто не понимал, что это будет так надолго. Люди говорили: карантин на две недели, максимум на месяц. Все растянулось на год. Поэтому здесь было важно, насколько крепко государство стоит на ногах и может вслух сказать гражданам: мы введем ограничения, но вы не переживайте, мы вас поддержим. Казахстан не мог позволить себе что-то подобное в долгосрочной перспективе. Я считаю, что чрезмерным было закрытие школ на такой долгий период.

«Раззудись, плечо, размахнись, рука!» — К 2025 году в Казахстане планируют существенно увеличить пошив одежды, производство лекарств, автомобилей, железнодорожных вагонов и прочей продукции. Даже хотят наладить (правда, не без помощи транснациональных компаний) производство унитазов, раковин и ванн. Перспективы развития обрабатывающей промышленности обсудили на заседании правительства.

«Имитация бурной деятельности» — Как мангистауские чиновники “борются” с ростом цен на продукты питания. Сахар, мука, яйца, растительное масло, мясо птицы стали дорожать в Мангистауской области еще с прошлой осени. Жители региона завалили жалобами все аккаунты чиновников и акимов, однако на ценники это никак не повлияло. И не влияет до сих пор.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт об общественных слушаниях по Бозжыре: это был полнейший хаос» — Идея строительства гостиничного комплекса в урочище Бозжыра продолжает будоражить умы людей своими подробностями, иногда – анекдотическими. Организовывая, согласно законодательству, общественные слушания по проекту, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, конечно, хотело сделать все по правилам. Для этого даже обратилось в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции. Что из этого получилось, «ЭК» рассказал Вадим НИ, руководитель Социально-экологического фонда.

FORBES . KZ . «Год за два. Какие специалисты будут выходить из колледжей РК после очередной реформы образования?» — Со следующего года средние специальные учебные заведения смогут выдавать дипломы на год раньше. Одобряют ли это новшество работодатели и сами колледжи? Среднее образование — это 11 лет учебы. Таким образом, 9 классов в школе и 2 года в колледже дают необходимый уровень. Правда, если ребенок пошел в школу в 6 лет (а сейчас это очень частый вариант), он закончит колледж и будет готов приступить к трудовой деятельности в 17 лет. Но готов ли рынок труда к 17-18-летним специалистам?

365 INFO . KZ . «Как в Казахстане пытаются уничтожить мировую историю» — Уникальные археологические памятники находятся под угрозой исчезновения. Об этом рассказала участник движения «Охотники за петроглифами» Ольга ГУМИРОВА. Точно неизвестно, сколько скоплений древних наскальных рисунков находится на территории страны. Энтузиасты-археологи нашли, описали и зафиксировали порядка 1 000 подобных мест. В интернете мелькает примерная цифра в 3 тысячи. Но фактически они охраняются только в трех местах. Это музей-заповедник ЮНЕСКО Тамгалы; национальный парк Аксу-Джабаглы; святилище Тайгак в национальном парке Алтын-Эмель. Все. Остальные известные скопления петроглифов значатся только как археологические памятники. То есть на бумаге охраняются государством, но на деле никакой охраны нет.

AZATTYQ . ORG . ««Использование денег на иные цели». Как флагманы оказались в должниках» — Семипалатинский мясокомбинат и «Казахцемент», два крупных промышленных предприятия в Восточном Казахстане, накопили миллиардные долги и годами не могут рассчитаться со своими сотрудниками. Обе компании связаны с бывшим депутатом парламента и одним из богатейших в регионе людей, который значился в списке самых состоятельных бизнесменов по версии Forbes.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «В наше время люди – это действительно новая нефть» — Победа Иманбека наглядно демонстрирует одну очень простую вещь, в которую в нашей стране никак не могут поверить. В наше время люди – это действительно новая нефть. Им нужно создать базовые условия, и наши люди сами «выстрелят», потому что они талантливы и амбициозны. «Выстрелят», реализуют свой талант, обеспечат себе нормальную жизнь и покажут другим, что успех возможен.

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