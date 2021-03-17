Мониторинговые группы не будут проверять жилища на соблюдение карантина в Наурыз

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Мониторинговые группы не будут проверять частные дома и квартиры на предмет соблюдения карантина во время празднования Наурыз мейрамы, заверил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

«Мы здесь больше ориентируемся на сознательность населения. Конечно, мы на территорию частных домов, частных квартир входить не собираемся. Необходимо помнить, что все зависит от нас. Прежде всего, население, которое собирается собираться в тех или иных местах большим кругом, должно помнить, что они, прежде всего, подвергают большим рискам своих близких и родных», — сказал Киясов на брифинге в среду.

Он отметил, что собираться на Наурыз в узком кругу близких родственников не запрещается.

«Мы понимаем, что это – семейный праздник, он очень ожидаемый и в любом случае мы призываем население проявить благоразумие и постараться минимизировать посещение таких праздников, таких семейных, так сказать, торжеств. Можно собираться узким кругом, с самыми близкими родственниками. Мы понимаем, что особо уязвимая категория – это люди старшего возраста. Об этом необходимо помнить и, естественно, заботиться о своих близких и родных», — добавил Киясов.