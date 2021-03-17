Условия для закрытия городов на карантин назвали в минздраве Казахстана

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Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Условия для закрытия городов на карантин назвал вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

«Основной критерий – это заполняемость коек. Если мы подойдем к цифре заполняемости коек до 70%, то будет введен очень жесткий локдаун. Это основной критерий. И, конечно, это рост на этом фоне заболеваемости – более 250 случаев на 100 тыс. населения», — сказал Киясов на брифинге в среду.

При этом он заверил, что жесткий локдаун будет вводиться не по всей стране сразу, а только в тех регионах, где будут зафиксированы указанные показатели.

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