Токаев поручил создать совет по управлению Алматинской агломерацией

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы остановился на необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации – как считает глава государства, Алматы – это не только крупнейший город Казахстана, но и ядро крупнейшей в стране агломерации, сообщает пресс-служба Акорды.

«Нельзя подходить к вопросам развития города и Алматинской области по отдельности. Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это, неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию», — сказал Токаев.

В данном контексте президент поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации.

«Следует, наконец, создать Совет по управлению Алматинской агломерацией, который нужно было сформировать еще в прошлом году. Он не должен быть дежурным совещательным органом – его нужно наделить всеми необходимыми полномочиями по решению общеагломерационных вопросов. Для решения вопросов на центральном уровне предстоит закрепить соответствующего заместителя премьер-министра», — поручил Токаев.

Глава государства также считает важным обеспечить безопасность в мегаполисе. Для этого следует решить вопросы, связанные с освещением в некоторых районах города, использованием потенциала интеллектуальных камер видеонаблюдения и их интеграцией с Центром оперативного управления.

«Завершая свое выступление, президент поручил акимату Алматы тщательно реализовывать поставленные задачи, подчеркнув, что своевременное и качественное исполнение поручений будет находиться на контроле администрации президента», — добавили в Акорде.