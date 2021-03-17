Некоторым боулингам и бильярдным в Алматы разрешили работать в период усиления карантина

Новости 97 0

Алматы. 17 марта. КазТАГ – В Алматы в период усиления карантина разрешили работать боулингам и бильярдным, использующим «Ashyq».

«Бильярдные — запрет, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта «Ashyq». Компьютерные клубы, боулинг — запрет, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта «Ashyq», — говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

При этом работа банкетных залов, ночных, игровых и лото клубов, а также караоке запрещена. Возможность использования ими приложения «Ashyq» в постановлении не упоминается.

Похожие материалы:

  1. Празднование Наурыза запретили в Алматы
  2. Пилотный проект Ashiq запускают в Алматы
  3. Массовые катания на Медео, работу цирка и кинотеатров запретили в Алматы
  4. Локдаун вводится в Нур-Султане 21 марта
  5. Новое постановление о карантине подписал Бекшин