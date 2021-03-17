Работа некоторых объектов общепита разрешена в Алматы до 21.00

Алматы. 17 марта. КазТАГ — Работа объектов общепита с отдельным входом разрешена в Алматы до 21.00, говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«Объекты общественного питания (в помещении), в размещенные в ТРЦ, ТД с отдельным входом — разрешение работы с 7.00 до 21.00 при заполняемости до 50%, но не более 30 мест, на летних площадках – не более 50 мест. На вынос и доставку — без ограничения по времени. Объекты общественного питания без посадочных мест только на вынос и доставку – без ограничения по времени. Объекты общественного питания и фудкорты, расположенные в ТРЦ, ТД — только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года.