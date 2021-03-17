Украинский лоукостер SkyUp открывает рейсы в Алматы с середины марта

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Украинский лоукостер SkyUp открывает рейсы в Алматы с 19 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Рейс Киев-Алматы-Киев будет осуществляться по субботам с 19 марта. Уже сейчас казахстанцам доступны следующие направления: Алматы-Киев, Алматы-Киев-Батуми, Алматы-Киев-Тбилиси», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что для визита в Украину делать ПЦР-тест казахстанцам не требуется, но обязательно наличие страхового полиса. Его нужно оформить на весь срок пребывания в стране.

Авиакомпания SkyUp основана в 2016 году, начала полеты в мае 2018 года. Базируется в международном аэропорту «Борисполь» (Киев). В настоящее время SkyUp выполняет как регулярные, так и чартерные пассажирские перевозки по Украине и за рубеж. В парке авиакомпании современные лайнеры Boeing -737.

SkyUp позиционирует себя как лоукостер, предлагая перелеты по низким ценам, но с ограниченным набором бесплатных услуг.