Тлеухан: Грандиозные планы после проведенного за $3 млрд EXPO-2017 остались на бумаге

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Грандиозные планы после проведенной за $3 млрд всемирной выставки EXPO-2017 остались на бумаге, считает бизнесмен Мейрам Тлеухан.

«Прошло почти четыре года после проведения выставки EXPO-2017 – события, преподносившегося как переломный момент для Казахстана с точки зрения перехода к «зеленой» экономике. Идейный вдохновитель, первый президент (Нурсултан Назарбаев – КазТАГ) открыто позиционировал ее в качестве феномена, который будет определять дальнейшее инновационное развитие страны. Но вряд ли кто из казахстанцев почувствовал какие-либо серьезные изменения за прошедшее время. Этот национальный мегапроект стоимостью $3 млрд имел все шансы трансформироваться в глобальный хаб по продвижению передовых знаний и компетенций, привлечению международных инвестиций. Конечно, при условии грамотного планирования и эффективного управления. Ведь после EXPO-2017 оставалась хорошая инфраструктура, а государство четко обозначило свою готовность к поддержке инициатив, способных сохранить ее «наследие». Однако грандиозные планы так и остались на бумаге», — написал Тлеухан в среду.

В качестве примера он привел Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП), созданный на территории делового центра ЭКСПО и, как отметил автор поста «Казахстан на пути неустойчивого развития», «с помпой презентованный в мае 2018 года».

«Если судить по его миссии, то за минувшие три года Казахстан и отечественный бизнес должны были испытать, как ощутимый приток зеленых технологий, так и повышение конкурентоспособности экономики. Не говоря уже о росте качества жизни населения и улучшения экологии вообще. Например, за счет надлежащей имплементации принципов Наилучших доступных технологий. По факту – МЦЗТИП никаких практических результатов не достиг, что не может не расстраивать господина Назарбаева, инициатора критически важного для Казахстана перехода к «зеленому» развитию», — отметил бизнесмен.

По его мнению, «проблема усугубляется тем, что финансирование МЦЗТИП получает от государства».

«Это ставит под вопрос эффективность бюджетных расходов, особенно с учетом наблюдаемых макроэкономических рисков и необходимости стабилизировать бюджет за счет Национального фонда. Судя по отчетности МЦЗТИП, только за 2019 год из бюджета было получено Т844 млн, а всего за 2018-2020 годы ее финансирование по бюджетной программе №044 превысило Т1,6 млрд. Эта сумма не учитывает государственную субсидию в виде договора безвозмездной аренды. Возникает резонный вопрос – у государства больше нет других задач кроме как продолжать создавать и спонсировать неэффективные структуры? При этом еще в конце 2018 года 50%+1 акция МЦЗТИП в рамках приватизации были проданы за символические Т5 млн «стратегическому инвестору» – частной структуре в лице ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана», — уточнил Тлеухан.

Тем самым, отметил он, «МЦЗТИП, который позиционируется как координатор ускоренного перехода страны к «зеленой экономике», фактически не контролируется государством, но деньги выделяются из бюджета».

«К его управлению привлечена некоммерческая организация с достаточно сомнительными компетенциями, о чем свидетельствует неэффективная деятельность МЦЗТИП. Смена собственников никак не помогла привлечению частных инвестиций и «зеленого» финансирования в МЦЗТИП и отечественную экономику в целом», — добавил автор.

Еще более показательно, по его мнению, то, что один из учредителей «Ассоциации экологических организаций Казахстана», а именно – ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» «имеет крайне странную и подозрительную структуру владения до конечных бенефициаров», которая, по мнению бизнесмена, «явно не соответствует принципам казахстанского законодательства».

«Это в состоянии поставить большой знак вопроса в отношении законности, как итогов приватизации МЦЗТИП, так и привлечения бюджетного финансирования в период с 2019 года по настоящий момент. Конечно, только в том случае, если компетентные госорганы будут готовы адекватно реагировать. А тем временем, экология превратилась в бич государства. Ни одна экологическая конвенция и обязательства не выполнены. Смог, горы отходов, выбросы от грязных производств с каждым днем усугубляют ситуацию. В крупных городах нечем дышать, экологические последствия приобретают экономическую и гуманитарную угрозу», — заключил Тлеухан.