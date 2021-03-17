Бессмысленным считает эксперт продление проспекта Назарбаева в Алматы

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Бессмысленным считает бывший глава АО «KEGOС» Асет Наурызбаев продление проспекта имени первого президента Нурсултана Назарбаева в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Многомиллиардный проект продления проспекта Назарбаева, против которого встали жители сносимых и расположенных рядом домов, не имеет никакого смысла. Все равно он упирается в тот же проспект Достык, образуя бутылочное горлышко. Это гарантирует ежевечернюю пробку под окнами соседних домов, очередное место выбросов выхлопных газов. Это прямая дорога к заболеваниям легких, раку и прочим последствиям грязного воздуха», — написал Наурызбаев на своей странице в социальной сети.

Более того, добавил он, «эта дорога вредна, потому что улучшает выезд из предгорий и, как следствие, побуждает застраивать этот район».

«Поскольку главным аргументом застройщиков для акимата является не развитие города, а банальный кэш (выручка финансовых средств – КазТАГ), улучшенный выезд в город станет еще одним аргументом для застройки того района города, который предназначен для очистки воздуха в результате горно-долинной циркуляции. Посмотрите на скрин с Google-карты. Почти все горные прилавки уже застроены. И все это сделано за 30 лет», — отметил эксперт.

Он отметил, что за это время не удалось «сделать хорошее образование, честную медицину и справедливый суд», но испортить самые ценные районы города – «смогли».

«Чем мы занимаемся, дорогие горожане? Поднимите голову, пора прекращать это все», — заключил Наурызбаев.

Редакция КазТАГ обратилась за комментариями по поводу мнения Наурызбаева в городской акимат и попросила объяснить, насколько целесообразно и чем обусловлено продление проспекта Назарбаева, и что акимат может пояснить по поводу опасений, высказанных экспертом. В акимате Алматы заверили, что ответы на данные вопросы уже прорабатываются.