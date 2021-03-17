Возвращать в госсобственность угодья экс-граждан РК предлагают в короткий срок

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В мажилисе предлагают земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие лицам, утратившим гражданство РК, возвращать в госсобственность в течение трех месяцев.

«Статья 24. Право собственности на земли сельскохозяйственного назначения. (…) При выходе собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения из гражданства Республики Казахстан в течение трех месяцев с момента выхода из гражданства по выбору собственника земельный участок должен быть отчужден либо с согласия местного исполнительного органа возвращен в государственную собственность с выплатой цены земельного участка, по которой этот участок был приобретен у государства (собственника)», — говорится в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

Согласно ныне действующей редакции закона, при выходе собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения из гражданства Республики Казахстан в течение трех месяцев с момента выхода из гражданства по выбору собственника земельный участок должен быть отчужден или право на земельный участок должно быть переоформлено в право временного землепользования на условиях аренды сроком до десяти лет либо с согласия местного исполнительного органа земельный участок возвращается в государственную собственность с выплатой цены земельного участка, по которой этот участок был приобретен у государства (собственника).