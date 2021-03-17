ArcelorMittal в Алжире и Польше выжала комбинаты и отказалась от них – мажилис

Новости 80 0

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алжире, Польше, Тринидаде и других странах транснациональная компания ArcelorMittal, выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них, заявил депутат мажилиса РК Альберт Рау.

«Беспокоит наших сограждан информация о том, что в Алжире, Польше, Тринидаде и других странах транснациональная компания (ArcelorMittal — КазТАГ), выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них», — сказал Рау в депутатском запросе, на заседании мажилиса в среду.

По его словам, за последние пять лет на комбинате произошло около пяти серьезных аварий. Несмотря на постоянный контроль (по уверениям – КазТАГ) правительства, ситуация на предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» не улучшается. Так, 13 января 2021 года, в результате выброса метана на шахте им. Ленина погиб один человек, двое пострадали. 25 февраля — авария автобуса, девять человек пострадали. 7 марта в рудном департаменте под колесами БелАЗа погиб рабочий. 10 марта на шахте Саранская при производстве работ скончался горнорабочий. 11 марта на ТЭЦ-2 при взрыве емкости с краской двух рабочих получили ожоги, один скончался.

«Не смотря на отчеты и многочисленные заверения в многомиллиардных инвестициях, производственная база не улучшается. Производство стали составляет немногим более половины от мощности. Комбинат вынужден ежемесячно импортировать до 25 тыс. тонн кокса, когда ранее являлся его экспортерам», — сказал Рау.

Вызывает обеспокоенность состояние ТЭЦ-2, находящейся в собственности АрселорМиттал Темиртау. В конце февраля в сильные морозы более 1 тыс. домов Темиртау остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ, ввиду выхода из строя сразу три котла, отметил депутат.

Вконец зареформированное образование Вконец зареформированное образование
3341

Провести гостехаудит производственного комплекса «АрселорМиттал Темиртау», принять на основании аудита, необходимый объем инвестиций для устойчивой работы предприятия и меры к руководству предприятия по обеспечению безопасности и условий труда сотрудников, потребовал депутат.

Похожие материалы:

  1. Мажилис: Казахстан теряет энергонезависимость из-за старых электро- и теплосетей
  2. Число исков по недействительным сделкам за три года выросло в девять раз – мажилис
  3. Казахстанские киберспортсмены обыграли сильнейшую команду мира на турнире в Польше
  4. Токаев вернул в мажилис проект закона, запрещающий продажу земли иностранцам
  5. Карантин в Шымкенте продлили почти до конца марта