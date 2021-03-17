ArcelorMittal в Алжире и Польше выжала комбинаты и отказалась от них – мажилис

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алжире, Польше, Тринидаде и других странах транснациональная компания ArcelorMittal, выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них, заявил депутат мажилиса РК Альберт Рау.

«Беспокоит наших сограждан информация о том, что в Алжире, Польше, Тринидаде и других странах транснациональная компания (ArcelorMittal — КазТАГ), выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них», — сказал Рау в депутатском запросе, на заседании мажилиса в среду.

По его словам, за последние пять лет на комбинате произошло около пяти серьезных аварий. Несмотря на постоянный контроль (по уверениям – КазТАГ) правительства, ситуация на предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» не улучшается. Так, 13 января 2021 года, в результате выброса метана на шахте им. Ленина погиб один человек, двое пострадали. 25 февраля — авария автобуса, девять человек пострадали. 7 марта в рудном департаменте под колесами БелАЗа погиб рабочий. 10 марта на шахте Саранская при производстве работ скончался горнорабочий. 11 марта на ТЭЦ-2 при взрыве емкости с краской двух рабочих получили ожоги, один скончался.

«Не смотря на отчеты и многочисленные заверения в многомиллиардных инвестициях, производственная база не улучшается. Производство стали составляет немногим более половины от мощности. Комбинат вынужден ежемесячно импортировать до 25 тыс. тонн кокса, когда ранее являлся его экспортерам», — сказал Рау.

Вызывает обеспокоенность состояние ТЭЦ-2, находящейся в собственности АрселорМиттал Темиртау. В конце февраля в сильные морозы более 1 тыс. домов Темиртау остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ, ввиду выхода из строя сразу три котла, отметил депутат.

Провести гостехаудит производственного комплекса «АрселорМиттал Темиртау», принять на основании аудита, необходимый объем инвестиций для устойчивой работы предприятия и меры к руководству предприятия по обеспечению безопасности и условий труда сотрудников, потребовал депутат.