Алматы. 18 марта. КазТАГ – Адвокаты Казахстана объявили о планах создать Юридическую партию, передает корреспондент агентства.

«Инициативная группа адвокатов Казахстана будет создавать Юридическую партию!» — сообщила адвокат Рена Керимова на своей странице в социальной сети.

Напомним, в начале февраля казахстанский адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из чистой прибыли АО «НИТ» в размере Т5,28 хочет выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ. 5 февраля казахстанские адвокаты выступили против увеличения финансовой нагрузки.

Известный юрист и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айман Умарова заявила в итоге о намерении адвокатов выйти на митинг.

Она напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил на пятом заседании НСОД свою позицию относительно адвокатуры: «Адвокатура должна быть сильной и независимой», что является залогом строительства демократического общества.

«Однако министерство юстиции и другие государственные органы продолжают вмешиваться в деятельность адвокатуры путем оказания давления через местные департаменты юстиции на честные выборы председателя РКА (Республиканской коллегии адвокатов – КазТАГ), а некоторые лица занимаются продвижением изменений в законодательство относительно размера членских взносов (решая за нас). Мы полагаем, что за сделкой с АО «НИТ» («Национальные информационные технологии» – КазТАГ) стоят коррупционные интересы… Но это еще не все то, о чем мы хотим сказать. Чем дальше, тем хуже. Мы идем на митинг!» — сообщила Умарова.

12 марта стало известно, что митинг адвокатов в Алматы запретили в связи с карантином, сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы Балслу Алекенова. Умарова выразила мнение, что главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин нарушил Конституцию и закон о митингах. Адвокаты все же вышли на улицы, но для того, чтобы лично объявить о переносе митинга.