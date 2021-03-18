Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 1

Современный Казахстан создали транснациональные компании?

Иностранные инвестиции…

И все-таки, вы помните, как все начиналось? Прошло всего три десятилетия, это песчинка в море истории, а многие вещи, очень важные с точки зрения развития государства, уже покрылись пылью в дальних уголках нашей памяти. Не потому, что мы не помним, – все было как во сне, мы интуитивно пытались устоять, выжить – сила ветра перемен была просто ураганной, катастрофической.

И многие вещи, в том числе исторического масштаба, утрачены ментально, причем совершенно по банальной причине: не вспоминаем, не анализируем, не тренируем память, не пишем учебники, не извлекаем уроки, иногда нам кажется, что это запредельная пустота, наполненная лишь намеками на неблагородные «делишки», которые творились за спиной страдающего и выживающего народа.

Смею вас уверить. Все было далеко не так.

Как при таком богатстве оставаться бедными?

Казахстан удачно базируется на Земле на подушке из нефти, газа и угля, которая охватывает всю территорию страны. Вы не поверите, только нефтеносных месторождений на территории страны насчитывается свыше 250 – их названия на любую букву алфавита! В стране порядка трех десятков газоконденсатных месторождений. Угольные запасы, которые разрабатываются в стране, расположены в шести областях: рекордсмены здесь Карагандинская и Павлодарская область, смолянистый уголь Восточного Казахстана (Каражыра) пользуется особым спросом в южных областях, а также добывают свой уголь Костанайская, Северо-Казахстанская и Актюбинская области.

Казалось бы, страна, которая обладает таким немыслимым природным богатством, в самоутверждении не нуждается: она и без внешнего признания может претендовать на особое место в мировой иерархии.

Однако это не так. Само по себе природное богатство не может служить сколь-нибудь удачным мерилом ценности и не может гарантировать государству и его жителям автоматическое процветание.

Для того, чтобы обеспечивать приличный уровень существования, необходимо наделить каждого жителя страны различными благами. Но и этого мало: при избытке этих благ по-хорошему следует их экспортировать, чтобы наполнить казну государства деньгами, столь необходимыми для его дальнейшего и разностороннего развития.

В начале 1990-х годов, строго говоря, было принято стратегически правильное решение: поскольку страна не имеет не только выходов к морю, но и выходов к мировому рынку, ей необходимо было обзавестись такими «проводниками». Это могли быть только транснациональные компании, которые по существу, и стали первыми инвесторами Казахстана.

Первыми в Казахстан, как и на Луну, пришли американцы

Если в начале 1990-х годов вы находились в осознанном возрасте, то, вероятно, помните, что одной из первых в Казахстан «поверил» американский гранд нефтяного бизнеса – компания Chevron.

А если быть точными, то Шеврон поверил в нас гораздо раньше, чем наступила наша независимость. Еще в 1990 году, как значится в Википедии, при личном участии президента СССР Михаила Горбачёва и Нурсултана Назарбаева была заключена сделка по разработке нефтяного месторождения Тенгиз американской компанией Шеврон.

К тому времени правовая подложка уже была создана: первый закон «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР» был принят в декабре 1990 года. Таким образом, был заложен фундамент правовой защиты инвестиций, а также установлен ряд налоговых льгот для иностранных инвесторов, что сыграло значительную роль в привлечении в экономику зарубежного капитала.

Весной 1991 года в эксплуатацию был введен нефтегазовый комплекс — Тенгизский нефтегазоперерабатывающий завод и промысел, что положило начало промышленной добыче на данном месторождении.

В 1993 году правительство Казахстана учредило ТОО СП «Тенгизшевройл» совместно с Chevron, при этом иностранный партнер и получившая независимость республика соблюдали паритет в уставном капитале: 50 на 50. Позже, Казахстан, оставив себе долю в 20%, поделился выгодным активом с Exxon Mobil (25%) и ЛукАрко (5%).

Вот с этой сделки, в том числе, и началась независимая экономическая история Казахстана.

Как мы уходили от СССР

Действительно, в начале 1990-х годов зарубежные инвестиции представлялись едва ли не главным источником финансирования масштабных проектов – отечественный капитал еще не был создан. Советская собственность в новых экономических реалиях – все встало! – не представляла никакой ценности. Разорванные хозяйственные связи — нет заказов, нет сырья, нет спроса и рынков сбыта, нечем платить зарплату работникам… О ценности земли, активов, станках, о производственных мощностях и цепочках никто уже и не думал. Экономический апокалипсис сделал свое дело: все производство перестало иметь смысл.

От привычной промышленности, которая худо-бедно, но существовала в КазССР, мы ушли самым естественным образом, и уже потом, в середине и в конце 1990-х годов даже не пытались ничего восстановить. Потому что нашим главным мерилом ценности стала нефть.

В 1997 году был принят Закон «О государственной поддержке прямых инвестиций», который регулировал отношения, связанные с инвестиционной деятельностью в приоритетных секторах экономики.

В 2003 году появился закон «Об инвестициях», который впервые в суверенной истории уравнял в правах иностранных и отечественных инвесторов, предоставив последним точно такие же гарантии и преференции, как зарубежному бизнесу.

В конце 2014 года этот закон был существенно дополнен и улучшен. Крупные инвесторы получили своеобразный карт-бланш…

Кто получил два снегохода?

«Мы продались Западу!». — «Кто из руководства Казахстана получил два снегохода за 16 тысяч долларов, в чем признался Гиффен при расследовании взяток в рамках дела «Казахгейт»?». — «Иностранные инвесторы вот уже 30 лет выводят из Казахстана капитал!», — сколько всяких инсинуаций существует по поводу иностранных инвестиций в Казахстане!

Однако еще ни одна страна в мире не смогла стать самодостаточной и процветающей без инвесторов. Именно инвестиции делают те или иные государства богатыми и процветающими. Исторически развитые страны мира получили и продолжают получать «сливки капитала», что делает их еще богаче. Развивающиеся страны с некоторых пор получили импульс для своего развития благодаря иностранному капиталу. В числе счастливцев оказался Казахстан. А сколько стран в мире так и не сумели стать успешными, несмотря на громадные природные богатства?

В общем, все дело в инвестициях и политике.

(Продолжение следует)

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.