Кто героичнее – Путин, Байден или Навальный? 18.03.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 121 0 Пётр Своик о том, почему в Казахстане жертвы режима есть, а героев нет Похожие материалы: Байден поздравил Токаева в преддверии Наурыза «Лучшим решением было бы предоставить всем русским возможность выехать из Казахстана, дать им российское гражданство, субсидии и поселить на сопредельных с РК территориях» Техасская грызня: некоторые итоги Воспользоваться положительной динамикой в нефтегазовой отрасли призвал инвесторов Токаев Государственной идеологии без победы над коррупцией не построить