Ершов: Рост цен на сигареты увеличит торговлю контрафактом и ухудшит здоровье казахстанцев

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Повышение цен на табачные изделия увеличит торговлю контрафактной продукцией и плохо скажется на здоровье граждан, считает сенатор Сергей Ершов.

«Конечно, табак – это не хлеб, и он не относится к продуктам первой необходимости, тем более что я не отношу себя к сторонникам табакокурения. Однако есть определенный процент наших граждан, для которых он так же необходим. И в ситуации, когда цены на пачку сигарет растут, а доходы населения остаются на прежнем уровне (к слову заметно отстающие от Российской Федерации), дальнейшее увеличение стоимости может привести к существенному увеличению доли нелегальной торговли, тем самым, неизбежно порождая потребление дешевой контрафактной продукции сомнительного качества, что чревато еще большим ухудшением здоровья этих граждан», — сказал Ершов на заседании сената в четверг.

По его мнению, употребление контрафактных табачных изделий негативно скажется на здоровье казахстанцев.

«Трафаретные заверения разработчиков о том, что реализация законопроекта не влечет отрицательных социально-экономических последствий считаю поверхностным, хотя бы ввиду того, что вынужденное курение контрафактной продукции станет причиной других заболеваний, на лечение и реабилитацию которых потребуются определенные финансовые затраты», — подчеркнул он.

По мнению сенатора необходима серьезная исследовательская работа по предполагаемым социально-экономическим последствиям и возможным рискам, которые влекут меры по сближению налоговых ставок стран членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с сохранением оптимального баланса интересов государства, потребителей и бизнеса.