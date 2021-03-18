Сенатор: Табачный акциз вырос в 10 раз, а казахстанцам от этих поступлений лучше не стало

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ставка акциза на табачные изделия в Казахстане увеличилась более чем в 10 раз с 2011 года, сообщил сенатор Сергей Ершов.

«В Казахстане за последние несколько лет в рамках единого интеграционного поля отмечается значительный рост акцизного налогообложения по наиболее чувствительным товарам, в том числе бензина, дизельного топлива, алкогольной продукции, табачных изделий. Что касается табачных изделий, то если в 2011 году ставка акцизы на сигареты составляла Т1 тыс. за 1 тыс. штук, то в 2021 году она равняется Т11,1 тыс., то есть выросла более чем в 10 раз», — сказал Ершов на заседании сената в четверг.

Сенатор отметил, что неизвестно, куда тратятся доходы от повышения акцизов.

«По логике, повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, что, соответственно, должно отражаться на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении социальных вопросов. Однако кроме резкого повышения цен на продукты первой необходимости, существенных изменений в материальном благополучии казахстанцев из-за повышения акцизных ставок не наблюдается. Возникает резонный вопрос: «На что тратятся доходы от роста акцизов, куда они поступают?». Считаю, в данном вопросе следует ввести принцип адресности и целевого характера использования этих видов налоговых поступлений, что предполагает выделение этих средств конкретным получателям, в первую очередь социально-уязвимым слоям населения, и по обозначенным направлениям. Это позволит определить, насколько справедлива нынешняя система акцизного налогообложения, а также уяснить разумность их применения», — подчеркнул Ершов.