Популизм для богатых 18.03.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 129 0 Экономист Айдархан Кусаинов об особенностях «Слышащего государства» Похожие материалы: Мертвые зоны «Слышащего государства» Руководство к бездействию 5% населения с уверенностью смотрят в завтрашний день Дети котла «Откуда растут ноги у национал-популизма в Казахстане?». «Через четыре года все экономически активные казахстанцы будут с кредитами». «Взяточник – это не герой, который может все решить, а банальный вор». «Латинский алфавит угробит казахскую письменность»