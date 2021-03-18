Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Из более 40 тыс. угнанных за 15 лет в Казахстане автомобилей нашли лишь 26 тыс., сообщила депутат сената Ляззат Сулеймен.

«Согласно информации МВД, за последние 15 лет в стране похищено свыше 40 тыс. автотранспортных средств, из них 26 тыс. были установлены и возвращены собственникам, не найдено 14 224», — сказала Сулеймен в четверг в ходе обсуждения проекта закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».

В целом, по ее словам, за период действия соглашения с 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% (66 единиц) возвращены в страну.

«В 2020 году из 2121 похищенных автотранспортных средств 547 поставлены на учет по факту кражи и угона, 412 возвращены владельцам, оставшиеся 1162 находятся на учете в рамках уголовного дела, расследуемого по фактам финансовой пирамиды и мошенничества», — уточнила сенатор.

При этом она отметила, что основными целями протокола являются защита прав владельцев похищенного автотранспорта, а также определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам.

Кроме того, протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов (до одного месяца), которые ранее не были предусмотрены соглашением.

Также конкретизирован перечень оснований для отказа в предоставлении информации: не соответствие запроса утвержденной форме; угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству и международному праву; отсутствие возможности исполнения по причинам, не зависящим от запрашиваемого компетентного органа.

Протоколом предусматривается обмен сведениями об автотранспортных средствах: снятых с учета; зарегистрированных в таможенных органах; получивших повреждения в результате ДТП, пожаров и стихийных бедствий;

Также, устанавливаются сроки – один год, по истечении которого невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства, на территории которого оно обнаружено.

Закон был принят сенатом.