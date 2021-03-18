Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстан не будет формировать базу пересекающих госграницу автомашин, сообщила депутат сената Ляззат Сулеймен.

«Казахстан не будет формировать базу данных об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу. Данная оговорка была внесена (в протокол – КазТАГ) комитетом национальной безопасности (КНБ) и она обосновывается отсутствием технической возможности регистрировать автомашины, пересекающие границу Казахстана», — сказала Сулеймен в четверг в ходе обсуждения проекта закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».

Она отметила, что принятие закона позволит повысить эффективность межгосударственного взаимодействия в борьбе с хищениями автотранспортных средств, обеспечить их возврат и защиту конституционных прав граждан.

Протокол подписан главами МВД шести стран (России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы) в Баку на заседании совета министров внутренних дел стран СНГ и носит межправительственный характер.

Закон был принят сенатом.